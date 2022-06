Construction Simulator: svelato il nuovo capitolo della serie

Annunciato a metà mese, con una serie di tweet che giorno dopo giorno andavano a “costruire” il titolo, il nuovo capitolo di Construction Simulator si svela oggi, nel suo gameplay trailer pubblicato da Astragon Entertainment. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia. Il gioco arriverà il 20 settembre 2022 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One & Xbox Series X|S.

Questa la descrizione del titolo:

“Il simulatore di costruzioni è tornato, più grande e migliore che mai! Tornate al lavoro con un parco macchine che vi lascerà a bocca aperta. Oltre a marchi come Caterpillar, CASE e BELL, già noti nella serie Construction Simulator, potrete mettervi al volante di nuove macchine su licenza di partner come DAF e Doosan – oltre 70 in totale.

Costruite a vostro piacimento su due mappe ispirate ai paesaggi degli Stati Uniti e della Germania.

Oltre 90 emozionanti compiti attendono di essere completati in entrambe le mappe, per cui c’è sempre qualcosa di nuovo da esplorare!

Ogni mappa ha una propria campagna attraverso la quale si diventa proprietari della propria impresa di costruzioni. Partendo da zero e assistiti dal vostro mentore Hape, otterrete lavori più grandi e interessanti per far crescere la vostra azienda ed espandere il vostro parco macchine. Incontrerete anche clienti diversi che vi metteranno alla prova. Compiti come il rinnovamento dell’area portuale per attirare più turisti o l’aiuto alla ripresa di una città in difficoltà richiederanno tutte le vostre abilità.

Sulla mappa europea, ispirata alle idilliache città della Germania sud-occidentale, troverete dolci colline e splendide rive di fiumi. A Friedenberg la vostra missione è contribuire a progettare soluzioni per le energie rinnovabili e migliorare le infrastrutture della città durante la campagna. Oltre a questi lavori più importanti, vi verranno assegnati compiti assortiti per testare ogni pezzo di equipaggiamento guadagnato. Siate orgogliosi dei vostri risultati mentre attraversate la città!

Naturalmente, i giocatori possono contare su marchi e macchine già conosciuti nei precedenti capitoli del franchise. Tutti questi partner con licenza ufficiale sono dotati di macchine già conosciute e di nuove, con un look migliorato: Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, MAN, Mack Trucks, Meiller-Kipper, Palfinger, Still e Wirtgen Group.

Oltre ai partner di licenza noti, i giocatori potranno godere di una nuova selezione: Benninghoven del Wirtgen Group, Cifa, DAF, Doosan, Nooteboom, Scania, Schwing Stetter e Wacker Neuson. Godetevi le attrezzature di protezione personale in licenza ufficiale per il vostro personaggio con il nuovo partner di licenza Engelbert Strauss.

Sono disponibili oltre 70 macchine di questi partner, che riproducono fedelmente le loro controparti reali. Non solo potrete far crescere il vostro impero edile, ma potrete anche invitare fino a tre amici a unirsi a voi. Coordinatevi e costruite insieme per portare a termine i contratti in modo ancora più efficiente!

Caratteristiche:

– Oltre 70 macchine, veicoli, autocarri e attrezzature

– Due enormi mappe basate su Stati Uniti e Germania

– Ciascuna delle due mappe è dotata di una propria campagna

– Sfida con oltre 90 contratti

– 9 nuovi partner di licenza, 25 partner con licenza ufficiale in totale

– Multiplayer online con un massimo di quattro giocatori

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio