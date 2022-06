Total War Warhammer 3: svelata la mappa degli Imperi Immortali

Lo sviluppatore Creative Assembly ha rivelato l’intera mappa che sarà disponibile per la campagna Imperi Immortali in arrivo su Total War: Warhammer 3. Vale la pena notare che la mappa è ancora una versione beta e potrebbe subire alcune modifiche in futuro. La mappa sarà la più grande di tutti i giochi Total War usciti finora, ed è quasi il doppio della mappa Mortal Empires di Total War: Warhammer 2. Lo studio parla anche di come la nuova campagna sarà disponibile in Total War: Warhammer 3.

Lo studio svela anche di come funzionerà la nuova funzione Sea Lanes in Imperi Immortali. Interagendo con le Sea Lanes, i giocatori potranno spostarsi dal bordo orientale della mappa a quello occidentale e viceversa. L’unica eccezione sarà il Mare degli Inferi, che collega il Mare della Malizia al Mare Bollente.

Sebbene l’intera ambientazione di Warhammer Fantasy sarà presente nella modalità, vale la pena notare che alcune parti della mappa, come Ind e Khuresh, non saranno attraversabili. Anche le meccaniche della campagna, come Realms of Chaos o Eye of the Vortex, non saranno presenti in Imperi Immortali, poiché si tratta di una campagna sandbox.

Nel prossimo aggiornamento, Creative Assembly parlerà delle posizioni di partenza di tutte le razze giocabili in Immortal Empires. Total War: Warhammer 3 è uscito su PC all’inizio di quest’anno.