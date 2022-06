Xenoblade Chronicles 3: ecco cosa è stato mostrato al Direct

Si è appena concluso il Direct dedicato a Xenoblade Chronicles 3: tante le caratteristiche mostrate per il JRPG in arrivo su Switch il 29 luglio.

In primis è stato mostrato il trailer sulla storia del gioco “Lo scorrere del Fato”, che mostra sia i protagonisti, sia alcuni personaggi che sono “dietro le quinte” nel mondo di Aionios. Mondo in cui le fazioni di Keves e Agnus si combattono per avere il controllo della cronofiamma.

E proprio da queste due fazioni arrivano i 6 protagonisti del gioco, 3 da una parte e 3 dall’altra, che prima si scontrano, ma poi grazie ad una figura misteriosa uniscono le forze per sconfiggere “il vero nemico” e ristabilire l’ordine del mondo. I sei personaggi sono:

Noah – Keves – Un tramandante che gode della fiducia dei suoi alleati

Yunie – Keves – Impertinente e diretta, ma con un cuore d’oro

Lanz – Keves – Un lottatore specializzato nei combattimenti ravvicinati

Miyo – Agnus – una tramandante gentile e compassionevole

Taion – Agnus – Un tattico perspicace

Sena – Agnus – Minuta, ma con la forza di un gigante

Dopodiché viene mostrato il vasto mondo di gioco, con i suoi paesaggi e le sue creature, da cui non abbassare mai la guardia. Vengono fatte vedere anche le colonie, veri e propri villaggi con tanto di mercati, punti di riposo in cui mangiare e NPC che chiedono missioni. Viene poi fatto vedere che le nuove zone scoperte vengono salvate come punti di riferimento e possono essere raggiunte rapidamente. Per facilitare alcune situazioni si può mettere il percorso della missione visibile, oppure si può cambiare l’orario per incontrare, ad esempio, mostri che si trovano solo in determinati periodi.

Successivamente, si passa alla fase di combattimento, dove si vede che sfoderare l’arma fa partire la battaglia, con attacchi automatici e una grande diversificazione di tecniche (ognuna per ogni tasto del proprio joy-con). I ruoli sono tre – attaccante, difensore e guaritore, e ogni personaggio ha una classe specifica per ruolo, che può essere però anche combinata. Durante le battaglie si può passare da un personaggio all’altro, eseguire combo e assalti di gruppo.

Durante l’avventura potrete poi aggiungere un settimo personaggio dai diversi eroi che vi si pareranno davanti: Ashera, Valdi, Riku e Manana, Fiona, Alexandria e Gray. Potrete portarne in team solo uno alla volta. Ognuno avrà le sue caratteristiche aggiungendo una classe specifica.

Infine, viene mostrato il potere degli Uroboros, dove due personaggi a seconda del loro livello di Sintonia, possono “fondersi” tra di loro e dare vita ad una potente creatura. Le coppie sono formate da Noah e Miyo, Lanz e Sena e Yunie e Taion.

Qui sotto potete vedere il direct completo di Xenoblade Chronicles 3.