Hyenas: annunciato l’FPS sci-fi di Creative Assembly

Come da programma, SEGA ha annunciato, via IGN, un nuovo titolo: non si tratta di un nuovo Ecco The Dolphin, ma di un FPS multiplayer ad ambientazione fantascientifica, Hyenas, sviluppato da Creative Assembly (quelli di Alien Isolation e Total War, tra gli altri). Il gioco arriverà su PC (Steam e Epic Games Store), Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One e PlayStation 4.

Come scritto nella descrizione che accompagna il video sul canale YouTube, il giocatore si unirà al proprio branco per rubare un inestimabile bottino di cultura pop ai miliardari di Marte e agli equipaggi rivali.

Ci si può iscriviti all’alpha sul sito ufficiale del gioco.

Qui altri dettagli:

La Terra non c’è più, i ricchi hanno colonizzato Marte e il resto dell’umanità vive la sua vita peggiore in The Taint, una gigantesca baraccopoli orbitante. Mentre l’umanità cerca di sopravvivere, i miliardari di Marte sono più preoccupati di realizzare i loro sogni nostalgici. Le Plunderships, enormi navicelle spaziali dedicate alla vendita di manufatti della cultura pop recuperati dalla Terra, i nostri manufatti, a prezzi altissimi per soddisfare i loro desideri.

Noi, un improbabile gruppo di rapinatori di talento, colpiamo l’élite marziana dove fa più male: la loro roba, ovvero la nostra roba. Ci chiamano “IENE”.

Entriamo, svuotiamo alcuni caricatori nei loro cloni di sicurezza e in altre “misure preventive”, rubiamo tutta la roba migliore e poi ce ne andiamo. Far esplodere un clone a gravità zero è un po’ complicato, ma se riusciamo a uscire con la merce ne vale la pena.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Hyenas.