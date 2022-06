Hearthstone Battleground Lobby Legends: Eternal Night è arrivato

Il divertimento con si ferma mai con l’evento di Hearthstone Battlegrounds: Lobby Legends, che ora trasformerà la Locanda di Bob in una discoteca per un weekend da Notte Eterna, solo su YouTube e Twitch!

Il terzo evento Battlegrounds: Lobby Legends è pronto ad accendere il weekend! I migliori 16 giocatori della Battaglia di tutto il mondo si metteranno le loro scarpe da ballo e competeranno per ottenere una fetta del montepremi di 50.000 $, il tutto mostrando i nuovi modelli eroe e il Colpo Battaglia – Disco Dinamite presi direttamente dal nuovo Pacchetto Battaglia – Notte Eterna. Jia ed EducatedCollins mostreranno tutta la loro conoscenza della Battaglia, presentando durante le trasmissioni del weekend alcune delle novità relative alla Battaglia contenute nella prossima patch. Non perderti un solo istante dell’azione, solo su YouTube e Twitch!

Giorno 1: tutti e 16 i giocatori vengono divisi in due lobby diverse, e i membri di ciascuna lobby si sfidano in 3 match. Dopo ogni match, i giocatori ricevono dei punti in base al piazzamento finale, con 7 punti per chi arriva primo, 6 per il secondo e poi a scendere fino a 0 punti per chi arriva ottavo. Alla fine dei match, i primi quattro migliori giocatori di ogni lobby, in base ai punti ottenuti, avanzano al girone dei migliori 8.

Giorno 2: i migliori 8 si affronteranno in un formato Check finché non verrà incoronato il vincitore. I punti si otterranno come nel Giorno 1, ma per vincere bisognerà ottenere un minimo di 20 punti e poi assicurarsi il primo posto e la vittoria in un match. Solo quando entrambe le condizioni si saranno verificate, un giocatore potrà uscire dal secondo evento Battlegrounds: Lobby Legends con il titolo di campione e 10.000 $ di premio.