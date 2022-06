Nobunaga’s Ambition Rebirth: pubblicato un nuovo trailer

L’ editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Kou Shibusawa hanno rilasciato il secondo trailer ufficiale di Nobunaga’s Ambition Rebirth. La serie di Nobunaga’s Ambition è stato lanciato per la prima volta intorno 1980 e il nuovo capitolo uscirà per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 21 luglio in Giappone. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale qui.

Sebbene il gioco si sia stato costantemente ripetuto nelle meccaniche da quando è stato lanciato negli anni ’80, è comunque sorprendente vedere un nuovo titolo in arrivo poiché Koei Tecmo ha dozzine di franchise che possono attirare i fan rispetto ad un gioco di strategia. Eppure è chiaro che il team di Koei Tecmo, così come il produttore Kou Shibusawa, considerano il titolo una priorità e questo renderà i fan della serie entusiasti. Di seguito una panoramica del titolo:

Questo è l’ultimo capitolo della serie Nobunaga’s Ambition, il titolo più importante del franchise strategico basato sulla storia giapponese e sviluppato da di Kou Shibusawa viene pubblicato in occasione del 40° anniversario della serie.

I giocatori sono supportati da subordinati che agiscono di propria iniziativa. Il sistema Fief vi consente di occupare una zona lasciando la sua gestione ai tuoi subordinati. Conquistate il bellissimo e dettagliato Giappone dell’era Sengoku. Il gioco permette di gestire oltre 2.200 personaggi, il numero più grande della serie. Unitevi a subordinati altamente individualisti e cambiate le sorti della storia.

Nobunaga’s Ambition: Rebirth uscirà per PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 21 luglio in Giappone.