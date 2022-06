eFootball: Konami non rinnova il contratto con Juventus

La notizia del non rinnovo del contratto tra Konami ed eFootball arriva tramite un breve comunicato stampa, in cui viene dichiarato che il contratto di licenza con la squadra di Seria A sta volgendo al termine e che non sarà rinnovato. Importante sottolineare, per rassicurare i fan, che secondo gli sviluppatori ciò non influirà sui giocatori Dream Team acquisiti e che, quindi, potranno continuare ad essere utilizzati nel gioco.

Konami ci ha tenuto inoltre a precisare che l’accordo con Napoli, Lazio, AS Roma e Atalanta è tutt’ora in vigore; questi team continueranno ad essere in eFootball. Sostanzialmente questo è tutto ciò che è stato dichiarato nelle scorse ore da parte della casa produttrice, ma è facile ipotizzare che si stiano valutando altre partnership al fine di arricchire il proprio roster; ma notizie ufficiali in merito, con ogni probabilità, si avranno al lancio dell’edizione di gioco 2023. Non ci resta che attendere ulteriori dettagli in merito, nel frattempo però date un’occhiata qui ai numeri del Summer Game Fest