Dragon Quest X Offline: pubblicati nuovi dettagli sul gioco

Square Enix ha pubblicato nuovi screenshot di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, volti ad introdurre i minigiochi Pesca e Tombola e il veicolo Dollboard. Gli screenshot( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) permettono di dare uno sguardo più approfondito al gioco, ma un’idea più completa è data senz’altro dalle descrizioni ufficiali che vi lasciamo di seguito:

Pesca

Nella città portuale di Lendor, c’è un maestro pescatore chiamato “Maestro di pesca Halmos” e diventando suo studente attraverso una missione, sarai in grado di “Pescare”. I pesci disponibili in ogni “Punto di pesca” nel mondo di Astoltia variano, quindi prova a pescare in vari punti durante la tua avventura per padroneggiare l’arte della pesca. Raccogli le monete pesce da scambiare con oggetti di valore.I Fish Coins sono una moneta speciale che ti viene data dal Fishing Master Halmos e possono essere scambiati con vari oggetti presso il “Fish Trader” a seconda dell’importo. La gamma di prodotti di Fish Trader include ricette e materiali per Alchemy Pot e altri oggetti speciali disponibili solo qui.

Tombola

Se possiedi un “Tombola Ticket”, che può essere ottenuto come regalo gratuito per lo shopping in un negozio, tra gli altri mezzi, puoi giocare a “Tombola” parlando con un “Travel Concierge”. Che tu vinca o meno dipende dalla fortuna, ma se sei fortunato, puoi vincere premi stravaganti. Servizi per gli avventurieri forniti dal Concierge di viaggio.Le locande situate nelle grandi città hanno un Travel Concierge che, se concesso il permesso di utilizzare, può fornire servizi come Tombola e Quest Guidance offerti dalla World Inns Association.

Dollboard

.Ad Astoltia, dove è ambientato il gioco, rimangono le reliquie di un’antica civiltà chiamata “Divine Machines. Una di queste Divine Machines è un misterioso veicolo galleggiante chiamato “Dollboard”. Prendi la tua tavola delle bambole, che è essenziale per avventure senza intoppi, e vola su Astoltia! Modifica della forma della tua tavola delle bambole.Se possiedi un oggetto “~Prism”, che è esclusivamente per le Dollboard e può essere ottenuto acquistando l’edizione Deluxe di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes offline , tra gli altri mezzi, puoi modificare la forma (aspetto) della tua Dollboard presso il negozio di arredamento personalizzato.

Queste sono tutte le novità nel dettaglio rilasciate dalla casa produttrice, non ci resta che aspettare ulteriori novità in itere;Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline uscirà per PlayStation 5 , PlayStation 4 , Switch e PC tramite Steam il 15 settembre in Giappone.