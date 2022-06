We Are Social annuncia un webinar sulla diversità e inclusione nel gaming

We Are Social, un’agenzia il cui obbiettivo è cercare di comprendere il comportamento delle persone per creare una comunicazione tra di loro e un marketing che li riconosca, ha annunciato un webinar sulla diversità e l’inclusione nel mondo del gaming per il 28 giugno. L’evento approfondirà come viene rappresentata la comunità LGBTQIA+ all’interno dell’industry del gaming. Potete trovare qui maggiori informazioni per l’evento. Il team di We Are Social risponderà a queste e ad altre domande insieme a Paolo Armelli (paoloarmelli), Co-Fondatore di QUiD Media (quid.media) e alcuni creator italiani.