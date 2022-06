Luca Antignano presenta Zzap!Raine – Annuario 2022

Luca Antignano presenta il suo secondo libro, Zzap!Raine – Annuario 2022 in arrivo tra poco sul mercato, solamente in preorder. Il suo è un nome molto celebre nel settore Retrogaming per essere stato il creatore dei celebri Simulatori di handheld basati su tecnologia LCD, come i Nintendo Game & Watch che, come sappiamo, non sono dei veri e propri emulatori in senso stretto per via della meccanica completamente diversa da una console basata su cartucce ROM. Trovate il sito dell’autore al seguente LINK, sito che peraltro ospita anche le pagine storiche di N!Zone, leggendario portale dedicato alle console Nintendo classiche. Il volume attualmente è in fase di preordine per le sue copie stampate, che si baseranno proprio sulla quantità di preorder, l’occasione per averlo, quindi, pare essere davvero unica. Trovate il sito dedicato in questa pagina. Peraltro non sono previste ristampe, quindi la possibilità di averne una copia sarà possibile solo fino al quindici luglio. Una retrospettiva storica imperdibile per gli amanti delle riviste storiche e pionieristiche dell’editoria italiana, come The Games Machine, Videogiochi o Zzap! Proprio a quest’ultima testata fa riferimento il prezioso volume di Luca Antignano.

Luca Antignano ha fatto un lavoro di grande qualità, Zzap!Raine – Annuario 2022, in particolare, si concentra su un periodo molto preciso e postumo rispetto alle riviste storiche, in particolare contiene tutte le recensioni pubblicate online tra il 2002 e il 2004 sull’indimenticabile sito Zzap!Raine, che aveva raccolto l’eredità della rivista originale. L’opera si compone di ben 168 pagine, e raccoglie oltre cinquanta articoli storici che recensiscono i grandi classici da sala giochi ed anche titoli celebri del periodo 8 bit e 16 bit, con sistemi storici ed amati come Commodore 64, Commodore Amiga, Sinclair ZX Spectrum o Amstrad CPC 464. Una iniziativa molto interessante, che peraltro va a coincidere, dal punto di vista temporale, proprio con la resurrezione della rivista Zzap! che, come sappiamo, di recente, grazie al lavoro della Associazione Culturale Airons di Vigevano, come diciamo qui, è “risorta ed è tornata sul mercato”, come direbbe il nostro tormentone retrò, nato nel 2009 in occasione della clamorosa commercializzazione del nuovo SEGA Mega Drive da parte della britannica Blaze Entertainment, attualmente impegnata sul fronte Evercade, la retro console moderna che trovate in questo speciale. Zzap!Raine – Annuario 2022 è un progetto appoggiato dall’editore originale di Zzap! inglese e realizzato con il supporto del team italiano di Zzap! la realizzazione del volume è molto curata, e presenta quasi centosettanta pagine a colori, con grammatura alta, copertina rigida lucida, ed oltre cento contenuti storici tra recensioni, schede dei giochi, articoli speciali, copertine, interviste ed introduzioni varie. La prefazione del volume è curata da Paolo Besser redattore storico (e ora editore) di Zzap! italiano. Il titolo viene spedito in tutta Italia al prezzo di 36 euro totali, inclusa spedizione per raccomandata, e lo trovate qui. Per qualunque domanda o informazione l’autore ha messo a disposizione il suo contatto email a cui potete scrivere: [email protected]. Se amate il Retrogaming, ed in particolare il settore dell’editoria storica videoludica italiana, non perdete il nuovo volume di Luca Antignano. Di seguito un video della presentazione del volume su YouTube.