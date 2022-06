Chernobylite ottiene la modalità VR con l’aggiornamento Red Trees

Chernobylite ha ricevuto l’ultimo aggiornamento della seconda stagione soprannominato Red Trees. L’aggiornamento, secondo quanto dichiarato dagli svilupattori, è il più grande rilascio di contenuti per il gioco. Come parte dell’aggiornamento Red Trees, Chernobylite ora ha un nuovo set VR nella base di Igor. All’interno del set, Igor esplorerà le arene di un mondo frattale, con armi, abilità e nemici generati casualmente.

La nuova modalità agisce essenzialmente come un rogue lite per il titolo, poiché la morte nella nuova modalità di gioco riporta il giocatore al mondo di gioco principale mantenendo tutti i punti esperienza guadagnati nel set VR. Anche le relazioni con i personaggi migliorati nel set VR si trasferiscono nella storia principale di Chernobylite . Oltre al set VR, Chernobylite riceverà anche 6 nuove missioni della storia. Il pacchetto Red Trees è disponibile su PC per € 3,99. Di seguito una panoramica del gioco:

Giocate nei panni di un fisico, uno degli ex dipendenti della centrale elettrica di Chernobyl, e indagate su una misteriosa scomparsa. Ricordate, la presenza militare non è la vostra unica preoccupazione. Preparatevi per un’entusiasmante avventura di sopravvivenza, cospirazione, orrore, amore e ossessione.

Caratteristiche principali

Esplorazione : provate la bellissima e spaventosamente accurata ricostruzione 3D della zona di esclusione di Chernobyl.

: provate la bellissima e spaventosamente accurata ricostruzione 3D della zona di esclusione di Chernobyl. Trama non lineare : immergetevi in un’emozionante survival horror.

: immergetevi in un’emozionante survival horror. Prendere decisioni che influiscono sul mondo : alleatevi o combattete con i residenti della zona, ma qualunque cosa voi facciate, non fidatevi mai completamente di loro.

: alleatevi o combattete con i residenti della zona, ma qualunque cosa voi facciate, non fidatevi mai completamente di loro. Sopravvivenza : Affrontate minacce naturali e soprannaturali, a volte provenienti da luoghi che non potete ancora capire.

: Affrontate minacce naturali e soprannaturali, a volte provenienti da luoghi che non potete ancora capire. Cambiare il passato: l’utilizzo del vostro dispositivo speciale vi consente di modificare le scelte precedenti, ma giocare con una realtà alternativa influenzerà l’intero gameplay.

Chernobylite è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC tramite Steam, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.