Daymare 1994 Sandcastle: ecco i requisiti di sistema per PC

L’imminente gioco survival horror basato sulla trama di Invader Studios e Leonardo Interactive,Daymare 1994 Sandcastle, ha finalmente rivelato i requisiti di sistema necessari per PC. Il titolo è un prequel di Daymare 1998, dove i giocatori assumeranno il ruolo di Dalila Reyes, un’ex spia ora al servizio del governo. Il titolo sembra davvero molto affascinante ed ecco, di seguito, i requisiti di sistema:

Requisiti minimi

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel®Core i5-4460, 2,70 GHz o AMD FX-6300 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon R7 260x con 2 GB di RAM video

DirectX: versione 11

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Richiede un processore a 64 bit e un sistema operativo

Sistema operativo: WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 (64-BIT richiesto)

Processore: Intel®Core i7-3770 o AMD FX-9590 o superiore

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1060 o AMD Radeon RX 480 con 3 GB di VRAM

DirectX: versione 11

Memoria: 23 GB di spazio disponibile

Il fandom si aspettava un aumento di requisiti visti la resa grafica, però in realtà questo non è accaduto; nonostante infatti Daymare 1998 sia uscito ben 3 anni fa, i requisiti di Sandcastle sono pressoché identici. Non ci resta che aspettare l’uscita definitiva del titolo, il gioco arriverà su PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PS4 e PS5 nel 2022. Nel frattempo, per saperne di più sul titolo in questione, vi lasciamo il nostro articolo dedicato qui.