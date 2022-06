No Man’s Sky: data di uscita su Switch

No Man’s Sky ha finalmente una data di uscita su Switch. La notizia arriva tramite comunicato stampa da parte di Hello Games (in collaborazione con Bandai Namco). Il suo arrivo su console Nintendo è previsto per il non troppo lontano 7 ottobre; ecco di seguito quanto dichiarato da Sean Murray di Hello Games:

No Man’s Sky su questo minuscolo dispositivo portatile sembra sia completamente naturale che totalmente improbabile allo stesso tempo. Questo è stato un vero colpo di fortuna per il nostro piccolo team. No Man’s Sky è costruito attorno alla generazione procedurale, il che significa che la console genera tutto ciò che si vede. Questo rendeva molto più difficile portare il nostro gioco su qualcosa come Switch, ma penso che questo team non sembri così felice di quando cerca di fare cose quasi impossibili



Uscirà anche una versione fisica per PS5 contenente tutti e 20 gli aggiornamenti del gioco. Insomma, davvero buone notizie per questo titolo; non ci resta che aspettare la data ormai imminente.