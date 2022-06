Matchpoint Tennis Championships: annunciato il cross-play

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Torus Games sono lieti di confermare che il simulatore di tennis Matchpoint – Tennis Championships includerà il cross-platform multiplayer. I giocatori possono davvero mettere alla prova le loro abilità nel tennis mentre si radunano con gli amici e sfidano i loro concorrenti su più piattaforme.

Unisciti al Producer, Kevin McIntosh, e al Game Designer, Dave McIntosh, mentre parlando di tutto ciò che riguarda Matchpoint e approfondiscono alcune delle funzionalità che i giocatori sperimenteranno nel loro viaggio per diventare il numero 1 del mondo. Dalla scelta dell’allenatore giusto all’implementazione del miglior stile di gioco, questo secondo Developer Diary Video fornisce informazioni sulle tattiche di tennis realistiche del gioco che metteranno alla prova le abilità e il processo decisionale dei giocatori. Che si tratti di gestire la carriera o scontrarsi racchetta vs. racchetta nella cross-platform multiplayer mode appena annunciata, Matchpoint – Tennis Championships è ricco di funzionalità emozionanti e dinamiche che si combinano per creare un’autentica esperienza di gioco di tennis.

Per i potenziali campioni di tennis desiderosi di prendere in mano la racchetta, la demo del gioco è ora disponibile su PC Windows, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Immergiti nei campi virtuali in quick-play e tutorial mode o affronta una selezione di giocatori con licenza del gioco e gareggia con tennisti del calibro di Nick Kyrgios, Amanda Anisimova e Kei Nishikori.

Matchpoint – Tennis Championships arriverà su Xbox Game Pass per console e PC e sarà disponibile per console Xbox One e Xbox Series X|S (supporto tramite Smart Delivery), PlayStation 4|5 e Windows PC il 7 luglio 2022. Il titolo arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre 2022. Il gioco è ora disponibile per il pre-order con uno sconto del 10% sugli store Kalypso, Microsoft e Sony!

Caratteristiche principali: