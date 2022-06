A Plague Tale Requiem: annunciata la data d’uscita

Come da programma, oggi 23 giugno Focus Entertainment ha annunciato la data d’uscita di A Plague Tale Requiem, secondo capitolo dell’avventura con protagonisti Amicia e suo fratello Hugo. Dopo diverse ore, in cui sul canale YouTube della software house si sono susseguiti scenari del mondo di gioco, è stato ufficializzato che il titolo sviluppato da Asobo Studio sarà disponibile dal 18 ottobre 2022 su Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch (via cloud). Arriverà anche al day one su Xbox Game Pass. Per l’occasione, è stato anche pubblicato un nuovo filmato gameplay di circa 12 minuti, che potete vedere a questo link e nella live completa in fondo alla notizia.

Nel video si vedono i due fratelli giungere in una nuova città, salvo poi dover fuggire, inseguiti da un gruppo di cavalieri. Il gameplay mostra le parti stealth che già si erano fatte apprezzare nel primo episodio. Amicia può utilizzare la fionda, con pietre, anche infuocate, e la sua balestra. Non poteva mancare una sezione dedicata alla gigantesca mole di topi e al potere di controllo di Hugo. Nel finale del filmato i due fratelli, con diverse ferite, non sembrano stare in una situazione semplicissima.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina Steam:

Oltre il mare, un’isola chiama…

Parti per un viaggio struggente in un mondo brutale e mozzafiato alterato da forze soprannaturali.

Fuggiti dalla loro terra devastata, Amicia e Hugo si spostano a sud, verso nuove regioni e vivaci città. Lì cercano di iniziare una nuova vita e di controllare la maledizione di Hugo.

Ma quando i suoi poteri si risvegliano, morte e distruzione tornano come un’orda di ratti famelici. Costretti di nuovo a fuggire, i due fratelli ripongono le speranze in un’isola che potrebbe racchiudere la chiave per salvare Hugo.

Scopri il prezzo per salvare chi ami, in una disperata lotta per la sopravvivenza. Attacca dall’ombra o scatena l’inferno, superando nemici e sfide con armi, strumenti e poteri ultraterreni.

● Seguito della premiata avventura A Plague Tale: Innocence

● Una storia spettacolare e concreta stravolta da forze soprannaturali

● Usa oggetti, muoviti furtivamente, combatti o scatena l’inferno e i ratti

● Grafica mozzafiato e musiche coinvolgenti

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di A Plague Tale Requiem (nella parte finale del video).