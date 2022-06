Deliver Us The Moon: è arrivata la versione PS5 e Xbox Series X/S

Da oggi 23 giugno è disponibile la versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S di Deliver Us The Moon, l’avventura sul suolo lunare sviluppata da KeokeN Interactive e pubblicata da Wired Production. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

L’aggiornamento next-gen è gratuito per i giocatori che già possiedono Deliver Us The Moon su PlayStation 4 o Xbox One, è completamente rimasterizzato in 4K con ombre e riflessi in ray-tracing.

Il titolo in questione è un thriller fantascientifico ambientato in un futuro prossimo apocalittico, dove le risorse naturali della Terra sono esaurite. Una colonia lunare che fornisce una fonte vitale di energia è scomparsa. Un astronauta solitario viene inviato sulla Luna per una missione cruciale, salvare l’umanità dall’estinzione.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che a settembre uscirà invece Deliver Us Mars.