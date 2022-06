Dying Light 2 Stay Human: il nuovo trailer svela alcuni dettagli del Capitolo 1

Il 13 giugno è stato pubblicato il più grande aggiornamento di Dying Light 2 Stay Human, che ha aggiunto il Capitolo 1: Sulle tracce dei Nightrunner, oltre a un nuovo sistema di gradi, taglie e altro ancora. Tuttavia, con il gioco scontato su Steam e Xbox, Techland ha pubblicato un nuovo trailer. Il trailer mostra alcune delle nuove ricompense che si possono ottenere.

I giocatori devono affrontare taglie giornaliere e settimanali per raccogliere campioni di mutazioni dai nuovi nemici infetti speciali. Una volta saliti di livello, riceverete il Gettone di Harper per acquisire nuove ricompense come gli Artigli del Nightrunner e il costume da Nightrunner d’Elite. Fate attenzione perché vi aspettano nuovi nemici come il Tiranno Volatile e l’Alveare Volatile.

Completando le taglie si avrà accesso a nuove missioni con le loro sfide. Dying Light 2 Stay Human è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Altri contenuti e aggiornamenti gratuiti sono in arrivo come parte del piano quinquennale di supporto post-lancio dello sviluppatore, quindi rimanete sintonizzati.