The Crew 2: annunciati i 60fps per PS5 e Xbox Series X

Nonostante sia stato lanciato per la prima volta nel giugno 2018, The Crew 2 di Ivory Tower continua a ricevere supporto e nuovi aggiornamenti. Il quarto anniversario è stato celebrato oggi con la nuova Saleen SR7, che può essere acquistata nel gioco per 1 credito Crew. Il 6 luglio verrà lanciata la Stagione 6, che includerà diversi miglioramenti visivi e nuovi contenuti.

Nella nuova stagione saranno disponibili su tutte le piattaforme nuove condizioni meteorologiche e nuove gradazioni di colore. Gli utenti di PS5 e Xbox Series X potranno inoltre contare sul tanto atteso aggiornamento che incrementa i 60 FPS. Sono in arrivo anche miglioramenti alla maneggevolezza e una nuova campagna sviluppata con il campione di Formula Drift Chris Forsberg.

Questa stagione darà il via all’Anno 5, sono previste altre due stagioni con nuovi veicoli, ricompense e sfide. Ci saranno anche “nuovi modi” per avventurarsi nel mondo e alcune caratteristiche “molto richieste” dalla community. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.

The Crew 2 è attualmente disponibile per PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.