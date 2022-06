Magic The Gathering: disponibile Leggende di Commander Battaglia per Baldur’s Gate

Wizards of the Coast ha recentemente rilasciato Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, set del gioco di carte collezionabili Magic The Gathering (MTG). Ripartendo da Leggende di Commander del 2020, Battaglia per Baldur’s Gate amplia e innova ulteriormente il formato Limited integrando gli iconici personaggi e le avvincenti meccaniche del popolare gioco di ruolo Dungeons & Dragons (D&D). Il set contiene 361 carte ed è disponibile in formato cartaceo.

Qui sotto potete leggere il comunicato ufficiale.

Inizia il nostro viaggio a Baldur’s Gate, la metropoli più influente dei Forgotten Realms.

Città-stato fiorente per il commercio, Baldur’s Gate attrae mercanti in cerca di ricchezza, fuggiaschi senza il becco d’un quattrino e altri personaggi da tutto il Faerûn in cerca di opportunità all’interno delle sue imponenti mura. Con iconici personaggi di D&D quali Tasha la Strega Regina, Elminster e il famoso duo Minsc e Boo, Battaglia per Baldur’s Gate offre ai giocatori una storia di potere e di intrighi dove combattere con i propri amici nel popolare formato multiplayer tipico di Magic.

L’ultimo capitolo di Leggende di Commander offre più libertà che mai ai giocatori, per permettere loro di creare la propria storia nei minimi dettagli. Con un set appositamente progettato per essere draftato, Battaglia per Baldur’s Gate infrange la regola Singleton del tradizionale Commander e consente di includere due o più copie della stessa carta in un solo mazzo.

Alcuni elementi del gioco di ruolo tratti da D&D sono presenti anche in Backgrounds, un nuovo tipo di incantesimo. Le carte leggendarie Backgrounds rappresentano la storia che ha portato il tuo Commander al punto in cui lo troviamo ora, e ognuna di queste gli conferisce un bonus. Spesso questo bonus si presenta sotto forma di un’abilità che viene acquisita dal tuo Commander o di un aumento della sua forza e/o costituzione.

Per i veterani di D&D l’iniziativa è senza dubbio importante, e lo è anche in Battaglia per Baldur’s Gate. Iniziativa, una nuova abilità chiave, attiva tre importanti bonus: in primo luogo, ogni volta che un giocatore prende l’iniziativa si avventura in Undercity (una nuova carta dungeon). In secondo luogo, il giocatore con l’iniziativa si avventura di nuovo in Undercity all’inizio del suo upkeep. Terzo, molte carte nel set migliorano se si possiede l’iniziativa.

Fedele alla storia di Baldur’s Gate, il secondo set di Leggende di Commander vede il ritorno dei frame del Rulebook. Ogni carta Creatura Leggendaria ha una cornice che riprende l’aspetto grafico del Manuale dei Mostri di Dungeons & Dragons, evocando la classica estetica del regolamento tanto amato dai fan del gioco da tavolo.

Splendidi frame Borderless sono disponibili anche per alcuni Planeswalker mitici rari, manufatti e creature, inclusi cinque nuovi Mythic Elder Dragons che incarnano, ciascuno, un colore e una potente abilità.

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate sarà disponibile in buste per draft, buste dell’espansione e Collector Booster, oltre ai Mazzi Commander, Prerelease Pack e uno speciale Bundle contenente un D20 di grandi dimensioni.

Per ulteriori informazioni sul nuovo set di Magic The Gathering, Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, potete visitare il sito ufficiale. Vi ricordiamo infine della recente beat esclusiva.