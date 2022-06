Horse Tales Emerald Valley Ranch: Microids annuncia l’open world equestre

Microids ha annunciato Horse Tales Emerald Valley Ranch, titolo open-world in cui addomesticare, prendersi cura e salire in sella dei propri cavalli all’interno di un mondo aperto. Per l’occasione è stato pubblicato il reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Sviluppato dallo studio Aesir Interactive, il gioco darà quindi ai giocatori la possibilità di vivere un’avventura equestre in un open-world. Il gioco uscirà quest’inverno (data precisa non svelata) su PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Questa la descrizione del gioco, attraverso il comunicato ufficiale di Microids:

Una vacanza a casa di vostra zia si rivela tutt’altro che scontata: la tenuta di famiglia, un tempo prestigiosa, è caduta in rovina e voi siete rimasti bloccati lì…

Intraprendete una deliziosa avventura per fare amicizia con gli abitanti della penisola ed esplorare liberamente la vasta natura selvaggia che vi circonda! Allevate e addomesticate i cavalli, allenateli e gareggiate in emozionanti corse. Il tutto affrontando la missione di rinnovare completamente il ranch della vostra famiglia costruendo, potenziando e personalizzando una serie di stalle, stazioni di cura dei cavalli e decorazioni.

Solo voi potete riportare la tenuta di Emerald Valley al suo antico splendore e farvi un nome!

Queste le caratteristiche del gioco:

Un’avventura equestre in un affascinante mondo aperto : partite per un’avventura epica e assaporate la sensazione di totale libertà in un vasto mondo aperto. Galoppate attraverso vari paesaggi incantevoli, in riva al mare, nella foresta, vicino a una laguna corallina e altro ancora. Chissà, potreste scoprire qualche segreto lungo la strada!

Addomestica, alleva e cura i tuoi cavalli : impara a domare e montare i cavalli selvaggi che incontri, ad addestrarli e a prenderti cura di loro e a partecipare a numerose gare! Familiarizzate con tutti i vostri cavalli, poiché ognuno di essi è unico e possiede abilità, tratti della personalità, preferenze e necessità di addestramento differenti. Allevandoli in modo strategico, potrete anche migliorare le loro abilità e ottenere colori di mantello unici per i vostri cavalli.

Ricostruite e personalizzate il vostro ranch : riportate la vostra fatiscente tenuta di famiglia al suo antico splendore ricostruendola, migliorandola e personalizzandola con varie strutture, stalle, strutture per la cura dei cavalli, forniture e decorazioni.

: riportate la vostra fatiscente tenuta di famiglia al suo antico splendore ricostruendola, migliorandola e personalizzandola con varie strutture, stalle, strutture per la cura dei cavalli, forniture e decorazioni. Partecipa a numerose missioni: raccogli risorse, incontra nuovi amici e completa le missioni per salvare l’eredità della tua famiglia.

Qui sotto potete vedere il reveal trailer di Horse Tales Emerald Valley Ranch.