Pentiment: confermata la localizzazione in italiano

Uno dei titoli più interessanti mostrati durante l’Xbox & Bethesda Showcase è stato Pentiment, nuovo lavoro di Josh Sawyer (che ha lavorato in passato a Pillars of Eternity e Fallout: New Vegas, fra gli altri) e di Obsidian. Il team di sviluppo ha confermato nelle ultime ore le lingue che saranno disponibili sia al lancio, che post-uscita. Non è scontato infatti che l’italiano sia presente nei giochi, specie se si pensa alle produzioni di team più piccoli, ma Obsidian porterà diverse lingue per il suo prossimo titolo.

Il gioco sarà infatti disponibile in italiano al lancio, oltre che in tedesco, francese, spagnolo, brasiliano portoghese e polacco (disponibile ovviamente anche in inglese). Per il post-lancio invece arriverà anche la localizzazione in russo, giapponese e cinese semplificato.

Lasciandovi al tweet qui sotto, vi rimandiamo, qualora vogliate, alla nostra anteprima, ricordandovi che The Pentiment sarà disponibile da novembre 2022 su PC e console Xbox, anche attraverso il Game Pass.

We have heard it asked many times so here you go: Pentiment will be localized into German, French, Italian, Spanish, Brazilian Portuguese, and Polish at launch.

Other languages including Russian, Japanese, and Simplified Chinese will come post-launch.

— Obsidian (@Obsidian) June 22, 2022