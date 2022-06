Red Bull Solo Q: la finale si terrà a Milano

In media, ogni secondo , nel mondo viene avviata una partita su League of Legends . Il videogame più giocato su PC, nonché uno dei fattori determinanti dell’esplosiva crescita degli esport negli ultimi anni, sarà il campo da gioco dove si sfideranno i protagonisti della finale italiana del Red Bull Solo Q , torneo che mette faccia a faccia i migliori player amatoriali della Penisola con il format Red Bull creato sull’apprezzatissimo videogioco Riot Games. L’imperdibile appuntamento da segnare in agenda è domenica 3 luglio a partire dalle 18:00 al Combo Milano di Ripa di Porta Ticinese , 83 . Per la prima volta, finalmente, l’evento sarà totalmente aperto al pubblico , permettendo proprio a tutti, dai fan più sfegatati ai neofiti, di godersi lo spettacolo di una vera competizione esport tra i giocatori più promettenti del panorama competitivo nazionale.

Al contrario dei tradizionali tornei di League of Legends, dove a sfidarsi sono 2 squadre da 5 giocatori, il Red Bull Solo Q , che nella scorsa edizione ha contato in totale ben 80mila iscritti a livello internazionale, si configura come una competizione unica, uno contro uno , con match frenetici e spesso impossibili da prevedere su una porzione di mappa. Per vincere, i player dovranno ottenere il Primo Sangue, ovvero la prima uccisione, distruggere la torre avversaria o sbaragliare ben 100 servitori nemici. Questa particolare modalità di gioco rende il Solo Q una competizione fresca, avvincente e molto divertente, totalmente fuori dagli schemi in pieno stile Red Bull.

Il percorso che ha portato i player in finale è stato molto duro ed è iniziato con le qualificazioni online che si sono tenute tra maggio e giugno, per poi giungere al gran finale , al quale sono approdati i migliori 8 giocatori , spronati dalla straordinaria possibilità di arrivare a rappresentare l’Italia ai play-off europei , valevoli per le tanto agognate finali mondiali . Il vincitore, infatti, proseguirà nella scalata verso la gloria sfidando i migliori giocatori dilettanti di tutto il globo, inseguendo il sogno di essere incoronato il giocatore amatoriale di League of Legends più forte al mondo.