Blade Runner Enhanced Edition è disponibile su console e PC

Per celebrare il 40° anniversario del film cyberpunk Blade Runner, Blade Runner: Enhanced Edition è stato ora rilasciato su PC tramite GOG, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. L’annuncio è stato dato da Nightdive Studios, in collaborazione con Alcon Interactive.

Blade Runner: Enhanced Edition è un restauro moderno del classico gioco di avventura originariamente pubblicato nel 1997. L’originale è stato elogiato per la sua fedele riproduzione dell’ambientazione del film. L’Enhanced Edition offre il supporto per la risoluzione 4K e 60 fps. Originariamente previsto per il rilascio nel 2020, il gioco è stato ritardato. Il CEO di Nightdive Stephen Kick ha parlato dei problemi nella rimasterizzazione del gioco e della difficoltà nel trovare il codice sorgente e le risorse originali del gioco. L’uscita di Blade Runner: Enhanced Edition si allinea quasi perfettamente con il 40° anniversario del film Blade Runner, uscito originariamente il 25 giugno 1982. Di seguito una panoramica del titolo:

Armati delle vostre capacità investigative e degli strumenti del mestiere, sarete immerso in un mondo che vive e respira intorno a voi con luci ed effetti visivi rivoluzionari. La vostra capacità di sopravvivere sarà messa alla prova nell’ambiente di gioco più ricco mai creato. Immergetevi nel mondo oscuro e grintoso della Los Angeles del 2019, dove diventate sia il cacciatore che la preda.

Caratteristiche

storia in real-time : l’innovativa struttura della storia in tempo reale crea un’esperienza unica ogni volta che giocate.

: l’innovativa struttura della storia in tempo reale crea un’esperienza unica ogni volta che giocate. grande varietà di personaggi : interagite con oltre 70 personaggi in motion capture, tutti guidati con l’Intelligenza Artificiale (AI).

: interagite con oltre 70 personaggi in motion capture, tutti guidati con l’Intelligenza Artificiale (AI). La dura vita a Los Angeles : entrate nel ruolo di Blade Runner utilizzando la macchina fotografica ESPER , amministrando il test di rilevamento dei replicanti Voigt-Kampff , volando in uno s pinner della polizia e analizzando gli indizi con il vostro Knowledge Integration Assistant (KIA) .

Blade Runner: Enhanced Edition è disponibile su PC tramite GOG, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.