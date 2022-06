The Last of Us Part 1 richiede 79 GB di memoria, dettagli per le funzioni DualSense

Naughty Dog ha presentato ufficialmente The Last of Us Part 1 all’inizio di questo mese dopo circa un anno di fughe di notizie e speculazioni e, oltre a mostrare alcuni degli aggiornamenti visivi apportati nel remake, ha anche confermato che il gioco verrà lanciato a settembre. Con il suo lancio non troppo lontano, ulteriori dettagli in merito arriveranno ovviamente nei prossimi giorni e settimane.

La pagina di PlayStationDirect ha rivelato lo spazio di archiviazione necessario per il titolo: il gioco richiederà un minimo di 79 GB di memoria. Questa dimensione è ormai diventato uno standard per un moderno gioco AAA, ma rispetto a The Last of Us Remastered su PS4, dove i requisiti di memoria erano inferiori a 50 GB, è un bel salto.

La pagina fornisce anche alcuni nuovi dettagli su come Naughty Dog sta implementando le funzionalità del DualSense nel gioco, in particolare il feedback tattile del controller e i trigger adattivi. Secondo la pagina il gioco supporta il feedback tattile per ogni arma e gli effetti ambientali come la sensazione di pioggia che cade. mentre i trigger adattivi verranno utilizzati per tutte le armi, incluso il revolver di Joel e l’arco di Ellie. È in fase di sviluppo anche una versione per PC che verrà lanciata in un secondo momento. Sony ha anche svelato un’edizione digitale deluxe per il remake. Di seguito una panoramica del titolo:

Vivete la narrazione emozionante e i personaggi indimenticabili di Joel ed Ellie in The Last of Us, vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell’anno e ora ricostruito per PlayStation 5. Godetevi una revisione totale dell’esperienza originale, riprodotta fedelmente ma che incorpora un gameplay modernizzato, controlli migliorati e opzioni di accessibilità ampliate. Inoltre, sentitevi immersi con effetti migliorati e esplorazione e combattimento migliorati.

The Last of Us Part 1 uscirà il 2 settembre per PS5 e PC.