Pluto TV: Star Trek, debutta il canale tematico

Pluto TV: Star Trek, è la grande novità dell’estate di Pluto TV, la nota emittente web basata sullo streaming gratuito, appartenente alla grande famiglia statunitense CBS Paramount. Quando si parla di questa casa produttrice il primo nome che viene in mente è proprio la leggendaria saga stellare di Star Trek, che, da oltre sessant’anni, è sinonimo della fantascienza televisiva e cinematografica di alta qualità, al pari della collega britannica Doctor Who, nata nello stesso periodo. Pluto TV ha iniziato infatti le trasmissioni di un intero canale tematico dedicato al franchise di Star Trek, visibile in chiaro nella pagina dedicata, che trovate al seguente LINK.

Pluto TV: Star Trek offre in visione gratuita l’intero ciclo di Star Trek: La Serie Classica, un capolavoro senza tempo,vero simbolo iconico dell’intero genere fantascientifico. Il franchise, come molti sanno, nasce nel lontano 1964, quando Gene Roddenberry, il creatore originale, propone questa nuova idea di pseudo western spaziale, basato sulla filosofia, sul ragionamento e sulla cooperazione tra diverse specie aliene, per l’epoca davvero molto avanti coi tempi, forse troppo. Quello che era nato con il working title di Wagon Train to the Stars, sulla falsariga della serie western Wagon Train, di gran successo negli anni precedenti, trasmesso dal 1957 al 1965 e noto in Italia come Carovane verso il West. Nonostante il format innovativo e le grandi potenzialità il primo Pilot di Star Trek viene clamorosamente scartato dai vertici Paramount, con la possibilità, rarissima per i network televisivi dell’epoca, di girare un secondo Pilot, che, una volta approvato, da il via a quella che oggi conosciamo come StarTrek: La Serie Classica che debutta ufficialmente nel 1966. Saga, peraltro, diventata di culto.

Qual’era il problema? Il primo Pilot, intitolato The Cage, in italiano Lo Zoo Di Talos, viene ritenuto troppo celebrale, con poca azione e non molto adatto al pubblico generalista. Questo “episodio perduto” viene in parte riciclato nella stessa Serie Classica, grazie al nuovo episodio doppio L’ammutinamento, in cui vengono riadattate sotto forma di flashback gran parte delle scene. Il format originale prevedeva personaggi leggermente diversi, Spock aveva un aspetto più luciferino, il Capitano era un certo Pike, che poi avrebbe ispirato il Capitano Picard di Star Trek: The Next Generation, e Numero Uno, personaggio presente anche in TNG, era interpretato da una donna, in particolare la moglie di Gene Roddenberry. Circa sessantanni dopo la “serie mai girata” rinasce con Star Trek: Strange New Worlds, che riprende, finalmente, le origini della saga, approfittando dell’ottimo periodo e della popolarità ritrovata del franchise, che sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza, grazie alle nuove produzioni dedicate allo Star Trek Universe, come abbiamo detto in questa pagina. Tra le tante serie moderne ricordiamo la divertente parodia animata Star Trek: Lower Decks, che trovate recensita qui. Finalmente l’iconica Serie Classica disponibile in chiaro in qualunque momento, grazie a Pluto TV: Star Trek, il canale che tutti i trekker sognavano da sempre. Per arrivare là dove nessuno spettatore è mai giunto prima.