Age of Empires 4: nuovi contenuti in arrivo e road map aggiornata

Dal suo lancio per PC l’anno scorso, Age of Empires 4 ha ricevuto regolarmente nuovi contenuti, e altri sono in arrivo. Di recente, lo sviluppatore World’s Edge ha fornito una road map aggiornata per cosa aspettarsi dal gioco nei prossimi mesi, in particolare tra la fine di questo giugno e novembre.

La stagione 2 di Age of Empires 4 inizierà il 30 giugno e porterà alcune aggiunte degne di nota. La più notevole di queste è, ovviamente, una nuova mappa chiamata The Pit. Inoltre, il titolo strategico aggiungerà anche la possibilità di rimappare completamente i tasti di scelta rapida, essendo in grado di scegliere i colori per i giocatori, un sistema di preferenze della mappa e gli eventi stagionali previsti. Nel corso dell’anno, la stagione 3 porterà giochi di squadra classificati, che sono stati molto richiesti dalla base di giocatori per un po’ di tempo, così come provocazioni e cheat. Oltre a ciò, arrivano correzioni di bug, modifiche al bilanciamento e altro ancora. Diversi sviluppi negli ultimi mesi hanno suggerito che il gioco potrebbe uscire anche su Xbox. Gli sviluppatori del titolo strategico hanno precedentemente affermato che stanno prendendo in considerazione una versione per console , ma non è stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale. Di seguito una panoramica del titolo ramite Steam:

Immergetevi nella storia

Il passato è il prologo che vi trasporta in una ricca cornice storica che comprende 8 diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi, nel vostro viaggio verso la vittoria. Costruite città, gestisci risorse e guidate le vostre truppe in battaglie terrestri e navali in 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento.

Age of Empires 4 è disponibile su PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.