Fire Emblem Warriors Three Hopes: pubblicato il trailer di lancio

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è disponibile su Nintendo Switch e Nintendo ha condiviso un trailer di lancio per l’occasione. I destini di tre grandi poteri vengono svelati in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch. I giocatori guideranno un mercenario destinato a svanire dalle pagine della storia fino al destino finale. Per il titolo è disponibile la demo del gioco che supporta anche la modalità cooperativa locale per due giocatori. Inoltre i giocatori possono trasferire i progressi potranno essere trasferiti al gioco completo. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale:

Scoprite il destino di tre grandi poteri in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch, una storia diversa ambientata nell’universo di Fire Emblem: Three Houses. Comandate vaste forze in battaglie in tempo reale che fondono la strategia di Fire Emblem con il gameplay ricco di azione in stile Warriors per svelare i percorsi divergenti del nuovo futuro di Fódlan. Assumete il ruolo di Shez, un mercenario solitario in cerca di risposte dopo aver subito una brutale sconfitta per mano del misterioso Demone Ashen. Dopo aver incrociato i percorsi con i futuri governanti delle tre nazioni che governano Fódlan, Shez si ritrova rapidamente coinvolto in un conflitto crescente che determinerà il futuro del continente.



Caratteristiche

Scegliete la vostra Casa : non molto tempo dopo l’inizio della vostra avventura, vi verrà chiesto di iscrivervi a una delle tre potenti case dell’Accademia degli Ufficiali. Gli studenti di queste case possiedono abilità uniche e sono ricchi di personalità, ma scegliete saggiamente: la vostra scelta plasmerà il vostro destino .

Comandate le vostre Unità: guidate i vostri compagni in battaglie in tempo reale contro innumerevoli orde di nemici, usando combo appariscenti, potenti abilità speciali e anche l'esperienza tattica.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes è disponibile su Nintendo Switch.