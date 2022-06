Warhammer 40000 Inquisitor Martyr : arriva la nuova Season of Judgment

NeoCore Games ha dato il via alla nuova stagione di Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr. Intitolata Season of Judgment, la nuova stagione ha un tema completamente nuovo, insieme a un buff chiamato Emperor’s Judgement.

Il nuovo buff Giudizio dell’imperatore, mentre è attivo, offre ai giocatori danni e velocità di movimento maggiori, oltre alla possibilità di sbloccare missioni stagionali e combattimenti contro i boss con un bottino unico. La nuova stagione offre anche ai giocatori una nuova scheda dell’inventario. La Stagione del Giudizio porta con sé anche alcune funzionalità di qualità della vita, come un’interfaccia utente della missione ridisegnata, nuovi widget per gli obiettivi, un nuovo sistema di server dedicato e modifiche al bilanciamento e correzioni di bug. Arriverà anche su PS5 e Xbox Series X/S entro la fine dell’anno . Inoltre, il gioco riceverà anche la sua classe Sisters of Battle attraverso un DLC in arrivo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Lontano dalla luce guida del Dio-Imperatore, lacerato dalle terribili tempeste che distorcono la realtà, il Settore Caligari sta lentamente marcendo dall’interno, contaminato dagli Dei del Caos. Eliminate gli impuri con gli agenti più potenti dell’Imperium. Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr è un cupo gioco di ruolo d’azione ambientato nel violento 41esimo millennio, quando la galassia è in costante guerra. Diventate un potente Inquisitore ed eseguite la volontà dell’Imperatore. Scegliete una delle classi multiple e prendi parte a brutali scontri di combattimento: intraprendete un’enorme varietà di missioni con i tuoi colleghi agenti e combatete attraverso la campagna della storia per giocatore singolo ambientata in una fortezza-monastero infestata che nasconde un terribile segreto del passato di l’Inquisizione.

Warhammer 40000: Inquisitor – Martyr è disponibile su PC tramite Steam, PS4 e Xbox One. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.