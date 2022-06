GrimGrimoire OnceMore: ecco il sesto trailer

Nippon Ichi Software e Vanillaware, rispettivamente editore e sviluppatore, hanno rilasciato il sesto trailer per l’attesissimo titolo GrimGrimoire OnceMore. Il breve filmato( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) introduce una delle quattro classi di magia presenti nel gioco, nello specifico parliamo della negromanzia, da qui il titolo del trailer ” Negromancy”. Il gioco è un fantasy di strategia in tempo reale ed ecco, di seguito, cosa recita la sinossi ufficiale:

Una giovane maga di nome Lillet lotta per scoprire la verità per evitare di rivivere gli stessi cinque giorni e il disastro imminente. Sviluppato da Vanillaware e pubblicato da Nippon Ichi Software, è stato rilasciato per la prima volta nel 2007.

Resuscitato come GrimGrimoire OnceMore per PlayStation 4 e Switch, questa versione rimasterizzata presenta grafica ad alta risoluzione e nuovi sistemi che rendono il gioco più divertente, tra cui “Great Magic” che può cambiare le sorti in battaglia e un “Skill Tree” per rafforzare i tuoi famigli .

GrimGrimoire OnceMore uscirà per PlayStation 4 e Switch il 28 luglio in Giappone, una data piuttosto imminente. Nel frattempo lo sapevate che sono in arrivo dettagli per quanto riguarda Star Ocean: The Divine Force?