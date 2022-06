God of War Ragnarok : rumors parlano di un imminente annuncio

Ufficialmente l’uscita di God of War Ragnarok è prevista nella finestra di lancio dell’intero 2022; tuttavia però, pur essendo giunti a metà anno, non ci sono state grandi dichiarazioni in merito. In seguito alla smentita di vari rumors che lo vedevano soggetto a ritardi, si sono susseguite voci su una papabile finestra di lancio più precisa e che restringesse il campo. Il chiacchiericcio più attendibile era quello che voleva il titolo in uscita a novembre 2022, stando a quanto affermato da Jason Schreier di Bloomberg; e ad oggi questa teoria potrebbe essere confermata dal noto insider The Snitch.

Se God Of War Ragnarok dovesse effettivamente uscire a novembre 2022, a livello di tempistiche di markerting, il momento migliore per annunciare la data di lancio precisa sarebbe a cavallo tra la fine di giugno e l’inizio di agosto. The Snitch ha recentemente condiviso un tweet piuttosto critico ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) con una popolare gif del titolo ed una sequenza numerica:1 1 1 1 0. Il fandom ha subito cominciato ad intavolare teorie in merito e la più papabile avrebbe decifrato il numero come un semplicissimo binario di 30, il che potrebbe significare che un aggiornamento (e forse un annuncio sulla data di rilascio) arriverà il 30 giugno; confermando dunque quanto anticipato da Schreier.

Ovviamente non c’è alcuna sicurezza riguardo questa notizia, si tratta pur sempre di una voce costruita intorno ad un tweet, ma è anche vero che The Snitch non ha mai disatteso quanto promesso; basti infatti pensare che stiamo parlando dell’account che ha svelato in anteprima una serie di cose, tra cui The Last of Us Part 1 , Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion , Persona in arrivo Xbox , Hollow Knight: Silksong e molto altro. Importante restare con i piedi per terra e prendere sempre queste notizie con le pinze, ma basterà aspettare davvero poco per avere una smentita o una conferma in merito . Nel frattempo, lo sapevate che abbiamo il sesto trailer per GrimGrimoire OnceMore?