Way of the Hunter: annunciata la data d’uscita

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore Nine Rock Games hanno annunciato la data d’uscita di Way of The Hunter, simulativo sulla caccia. Il gioco sarà disponibile su PC (Steam, Gog ed Epic Games Store), PlayStation 5 e Xbox Series X/S dal 16 agosto. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo video, che potete vedere in fondo alla notizia.

Oltretutto, è da oggi possibile pre-ordinare il gioco, e ricevere in omaggio l’Hunter’s Pack che include una verniciatura mimetica per il SUV, una statua intagliata da esporre nella propria casa di caccia all’interno del gioco e un fucile elegantemente inciso. C’è poi uno speciale sconto pre-ordine sull’Elite Edition, edizione che include il gioco base e il Way of the Hunter: Season Pass, con due nuovi DLC regionali post-lancio (ogni nuova regione è di 64 chilometri quadrati e contiene nuovi animali, armi e skin per armi) e il Way of the Hunter’s Pack.

Queste le caratteristiche del gioco:

Vivi l’autentica esperienza di una battuta di caccia negli USA e in Europa, esplorando ampi scenari popolati da una fauna straordinariamente realistica. Scegli una delle dettagliate armi disponibili e affronta le sfide della caccia etica, immergendoti in una storia avvincente o godendoti semplicemente lo splendore della natura e l’emozione dell’arte venatoria.

Decine di specie animali incredibilmente dettagliate e caratterizzate da comportamenti realistici per un’esperienza di caccia immersiva

Vivi una battuta di caccia da solo o con gli amici in modalità cooperativa

Impara a cacciare come un professionista: evidenzia le tracce delle prede, esamina gli schizzi di sangue e usa la visuale proiettile, che permette di analizzare ogni colpo

Due estesi scenari di caccia, ciascuno dei quali misura oltre 140 chilometri quadrati

Balistica dei proiettili simulata con straordinario realismo

Gli animali reagiscono alla presenza del giocatore in modo naturale e con animazioni incredibilmente dettagliate

Una storia avvincente incentrata sulle difficoltà di una famiglia, e sulle amicizie e le rivalità del mondo della caccia

Un elaborato sistema di trofei in grado di generare palchi e corna in base a fattori come salute ed età della preda

Esamina ogni colpo sparato sfruttando la visuale proiettile e la funzione di riavvolgimento

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di Way of the Hunter.