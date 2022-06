Tiny Tina’s Wonderlands è disponibile su Steam

Tiny Tina’s Wonderlands è ora disponibile per PC tramite Steam, dopo essere stato per tre mesi un’esclusiva dell’Epic Games Store. Segue il lancio del terzo DLC di Mirror of Mystery, Molten Mirrors. Guardate qui sotto il trailer di lancio dello sparatutto fantasy.

Come spin-off sulla falsariga di Borderlands 2: Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep, Wonderlands vede Tina nei panni del Bunkermaster e il giocatore nel controllo del Fatemaker. Dopo aver personalizzato il proprio avatar e scelto una classe, i giocatori intraprendono un viaggio per sconfiggere il Signore dei Draghi. Sebbene siano presenti molti elementi del franchise di Borderlands, come gli alberi delle abilità, le abilità d’azione e il bottino casuale, ci sono armature, incantesimi, multiclassi e molto altro ancora.

Sia la Standard Edition che la Chaotic Great Edition (che include il gioco base e il Season Pass insieme ai DLC cosmetici) sono scontate del 20% su Steam fino al 7 luglio. Scoprite la nostra recensione ufficiale del gioco qui.