Hogwarts Legacy: leak rivela i possibili DLC e un accesso anticipato

Hogwarts Legacy è un titolo veramente molto atteso dai fan, i quali si sono dichiarati enormemente delusi da una non ancora dichiarata data di rilascio. Tuttavia il fandom è stato rassicurato dagli stessi sviluppatori, i quali hanno affermato che il team si sta prendendo il tempo necessario per creare un gioco degno di nota e all’altezza delle grandi aspettative.

A quanto pare però, un utente Reddit, ha reso noto un elenco completo di pacchetti DLC, extra e dettagli di accesso anticipato. L’utente è riuscito a trovare questi dettagli tramite il codice HTML del sito Web ufficiale di Hogwarts Legacy, suggerendo che gli sviluppatori si stanno preparando per ulteriori annunci. Ecco nel dettaglio i pacchetti DLC:

Monte Thestral

Pacchetto Cosmetico Arti Oscure

Arena di battaglia delle arti oscure

Cappello della guarnigione delle arti oscure

72 ore di accesso anticipato al gioco

Kelpie Robe

Cassa di acciaio

Bacchetta magica galleggiante con libro

Cioè che è trapelato in merito a questi DLC è che saranno inclusi in due diverse versioni, “Digital” e “Digital Deluxe“, non specificando ovviamente quale pacchetto sarà presente in una determinata versione. Inoltre pare che i giocatori che preordineranno il titolo avranno diritto ad un accesso anticipato di ben 72 ore.

Insomma, questi sono pur sempre rumors e vanno presi con le pinze; dunque bisogna aspettare una smentita o una conferma da parte delle fonti ufficiali. Nel frattempo però lo sapevate che altri rumors parlerebbero di un possibile annuncio in arrivo per God Of War Ragnarok?