FromSoftware: titolo non annunciato nelle parti finali dello sviluppo, mentre il prossimo diretto da Miyazaki è già in lavorazione

La rivista online giapponese 4Gamer.net ha pubblicato una nuova intervista con il presidente di FromSoftware e director di Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, che ha rivelato che un titolo ancora non annunciato, di cui si parlava in un intervista datata 2018, è nelle fasi finali di sviluppo, e che il prossimo gioco diretto dallo stesso Miyazaki è già in lavorazione, e di come vorrebbe fare un fantasy più astratto rispetto ai progetti passati.

Qui sotto alcuni estratti dell’intervista di 4Gamer.net:

Quando l’abbiamo intervistata su Sekiro: Shadows Die Twice nel 2018, ha detto che c’erano 3.5 linee di sviluppo in corso, due delle quali non annunciate. Elden Ring era uno di quei due titolo non annunciati, ma l’altro è ancora in sviluppo?

Miyazaki: “Sì, lo sviluppo è attualmente nelle fasi finali”.

Quali sono i suoi obiettivi come director? Dopo aver concluso Elden Ring, c’è qualcosa che vuole fare in futuro o che è interessato a fare?

Miyazaki: “Sto già lavorando al mio prossimo titolo come director, quindi vorrei evitare di svelare troppo… A medio-lungo termine, mi piacerebbe lavorare su un fantasy più astratto rispetto a quello che abbiamo fatto in passato”.

Infine, risolto Elden Ring, qual è lo stato dello sviluppo dei giochi di FromSoftware per il futuro?

Miyazaki: “Innanzitutto, continueremo a rilasciare aggiornamenti per Elden Ring. Inoltre, come ho già detto in precedenza, stiamo sviluppando diversi titoli di altri director oltre a quello che dirigo io, ma non siamo ancora in una fase in cui posso condividere i dettagli. Mi scuso, ma vi prego di darci ancora un po’ di tempo”.

FromSoftware ha anche iniziato a reclutare personale di sviluppo per “diversi nuovi progetti”, come scritto nel tweet qui sotto.