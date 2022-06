A Plague Tale Requiem: svelati i contenuti bonus con il preordine

A Plague Tale Requiem ha finalmente una data di uscita effettiva, il titolo vedrà l’inizio della commercializzazione a partire dal prossimo 18 ottobre e, con l’apertura dei pre-ordini, sono stati resi noti anche i contenuti aggiuntivi. Preordinando il titolo per PC, PS5 e Xbox Series S|X ecco cosa sarà disponibile :

Il pacco protettore

Pelle di balestra damigella rossa

13 cosmetici esclusivi per Amicia

Materiale di creazione bonus

Sebbene molti contenuti siano pressoché di natura estetica, presto saranno incorporati anche alcuni materiali di fabbricazione. Come accennato all’inizio dell’articolo, sarà possibile preordinare il titolo per PC ( Steam , GOG , Epic Games Store , Focus Entertainment Store), Xbox (Xbox Store , Focus Entertainment Store),PlayStation (PS Store , Focus Entertainment Store). Non ci resta che aspettare l’uscita effettiva il prossimo 18 ottobre; nel frattempo lo sapevate che Hogwarts Legacy potrebbe avere moltissimo DLC in lavorazione?