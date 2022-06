Gundam Evolution: disponibile il Network Test su console

Il test di rete chiuso per le versioni console di Gundam Evolution è iniziato oggi e continuerà fino al 28 giugno. Il test di rete chiuso è disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Per introdurre i nuovi giocatori al gioco, Bandai Namco ha pubblicato un trailer di introduzione alla modalità di gioco.

Il test di rete chiuso può essere registrato sul sito ufficiale. Le registrazioni saranno aperte fino al 25 giugno e gli inviti saranno spediti tra il 24 e il 26 giugno. Gundam Evolution ha avuto il suo network test per PC ad aprile, mentre il network test per console è stato annunciato originariamente a maggio.

Gundam Evolution è stato annunciato a marzo. Si tratta di un gioco multiplayer competitivo 6 contro 6, incentrato sugli obiettivi. Come in Overwatch, i giocatori possono scegliere il Mobile Suit che preferiscono, per consentire strategie diverse. Le Ultimates in Gundam Evolution sono chiamate G-Maneuvers e ogni unità ha la sua G-Maneuver unica.

Gundam Evolution uscirà quest’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Purtroppo non supporterà il cross-play.