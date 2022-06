Ad aprile vi avevamo lasciati con la notizia dell’arrivo per quest’estate di Story of Seasons Pioneers of Olive Town su PlayStation 4. C’era il giorno preciso per l’uscita in Giappone, ma ancora non c’era quello per l’occidente, che è è stato svelato oggi. Marvelous Games ha infatti confermato che il simulativo di vita campestre arriverà sulla old console Sony il 29 luglio.

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.