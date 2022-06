Pocky & Rocky Reshined: ecco il trailer di lancio

Come precedentemente annunciato, da oggi 24 giugno è disponibile Pocky & Rocky Reshined, versione modernizzata del titolo con lincenza Taito uscito nel 1992 su Super Nintendo. Questa nuova versione, portata da Natsume e ININ Games è disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Queste le caratteristiche del gioco attraverso la pagina del Nintendo eshop:

La sacerdotessa Pocky e il procione Rocky sono tornati nel gioco più recente della classica serie sparatutto di lunga data! A causa dell’attacco del malvagio Mantello Nero, Pocky e Rocky devono fare squadra di nuovo, stavolta con alcuni nuovi amici, per affrontare le sfide in arrivo! Nel corso di 8 livelli di sparatorie dinamiche, avrai a che fare con nemici inquietanti, grandi boss e tanti colpi di scena!

Pocky & Rocky Reshrined è uno sparatutto a scorrimento multidirezionale nel classico stile a 16-bit con grafica e suoni migliorati e più divertimento! Il gioco si svolge da una prospettiva dall’alto e presenta sia la modalità singolo giocatore sia la modalità cooperativa. Le avventure di Pocky e Rocky ricominciano!

• Continua la storia con l’episodio più recente della serie!

• Gioca in solitaria in Modalità storia o con un amico in Modalità libera!

• Modalità extra facile per principianti!

• Gioca nei panni di Pocky, Rocky o uno dei tre nuovi personaggi!

• Cerca di arrivare in cima alle classifiche online!

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Pocky & Rocky Reshined.