Minecraft:la versione 1.19.1 cambia le regole del ban

La versione 1.19.1 di Minecraft porta innumerevoli cambianti al modo di concepire e segnalare il ban. Il tutto appare trasparente sulle note della patch, ove è spiegato nel dettaglio qual è l’iter da seguire in caso ci sia bisogno di segnalare un possibile ban. Ecco cosa si legge nelle note della patch:

Oltre alla segnalazione della chat, i giocatori segnalati potranno essere banditi dal multiplayer e dai Realms dopo la revisione di un moderatore



Sostanzialmente quello che succede è che nel caso in cui si venga bannati, all’avvio del gioco apparirà una schermata di ” avviso” che mostrerà la motivazione e la durata del ban. Per segnalare un ban sarà necessario inviare una richiesta a Mojang, a quel punto spetterà ad un team di moderatori valutare la richiesta di ban. Ai giocatori bannati non è consentito giocare sui server, unirsi ai Realms, ospitare o partecipare a partite multiplayer o utilizzare il Marketplace.

Oltre alla questione ” ban”, l’aggiornamento risolverà diversi bug fix e l’aumento del cooldown della duplicazione degli Allay a 5 minuti. Insomma, la nuova versione apporta veramente tantissime migliorie e alza tantissimo l’asticella della sicurezza. Non ci resta che aspettare l’uscita dell’aggiornamento per testare con mano, nel frattempo lo sapevate che Story of Seasons Pioneers of Olive Town ha una data di uscita ufficiale?