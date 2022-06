Dead Cells: disponibile l’aggiornamento che lo rende più accessibile

Dead Cells è un gioco del 2018 e ad oggi riceve un mastodontico aggiornamento, probabilmente uno dei più importanti di sempre proprio perché ha lo scopo di rendere il gioco più accessibile. Il titolo(un’avventura 2D) ha il vanto di essere definito ” duro ma leale” il che sta a significare che richiede comunque una certa dimestichezza con le dinamiche del gioco per non cadere nel ” loop della frustrazione”; come già citato prima la patch ha proprio lo scopo di evitare ciò offrendo una vasta gamma di opzioni che rendono il gioco molto più accessibile. Include infatti anche cursori di difficoltà e regolazioni del bilanciamento. Ecco di seguito le note sulla patch riguardanti l’accessibilità:

Aggiunta una nuova modalità di assistenza al menu delle opzioni:

Modalità continua : ogni volta che muori puoi resuscitare dall’inizio del bioma. (questo effettivamente esisteva già abbandonando il gioco quando muori, ora è solo “ufficiale”)

: ogni volta che muori puoi resuscitare dall’inizio del bioma. (questo effettivamente esisteva già abbandonando il gioco quando muori, ora è solo “ufficiale”) Modalità colpo automatico : mira automaticamente ai nemici vicini con la tua arma da mischia principale.

: mira automaticamente ai nemici vicini con la tua arma da mischia principale. Danno trappola, danno nemico e salute del nemico regolabili con incrementi %.

Opzione per finestra di parata più lenta e velocità trappola

Nuove opzioni di gioco :

Tieni premuto per saltare.

Tieni premuto per rotolare.

Opzione di attivazione/disattivazione scudo, invece di premere a lungo

Insomma, i miglioramenti sono davvero evidenti ed importanti, non resta che metterli in pratica; infatti vale la pena ricordare che il titolo in questione è attualmente disponibile tramite PS Plus Extra , il che significa che gli abbonati possono scaricare e giocare il titolo, completo di questo nuovo aggiornamento, senza costi aggiuntivi. Nel frattempo però, lo sapevate che invece il nuovo aggiornamento di Minecraft ha introdotto nuove regole per quanto riguarda il ban?