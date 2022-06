F1 22: i piloti indovinano la valutazione dei loro compagni di squadra

Codemasters ed Electronic Arts, in collaborazione con la Formula 1, hanno pubblicato le valutazioni dei piloti per il giorno del lancio di EA SPORTS F1 22, in uscita il 1° luglio su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC.

Girato a Baku e in Canada con la formazione 2022, i compagni di squadra si sono riuniti per una sfida “Indovina la valutazione”, con le telecamere che riprendono ogni momento, compresa la rivelazione della valutazione stessa. Le valutazioni dinamiche nella modalità La mia squadra del gioco si aggiorneranno ogni poche gare, riflettendo l’azione e il dramma dentro e fuori la pista. Potete vedere il video sul canale YouTube della Formula 1 a questo link.

Per la prima volta, Codemasters ha modificato l’algoritmo, in modo che le statistiche siano più rappresentative della forma attuale di un pilota e meno dipendenti dalla sua storia. Gli esperti di Formula 1 Anthony Davidson, David Croft e Alex Jacques hanno inoltre collaborato con lo studio per guardare oltre i dati puri e separare l’uomo dalla macchina. Le valutazioni del giorno del lancio sono state compilate fino al FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2022 di quest’anno. Le valutazioni dinamiche sono suddivise in quattro categorie, oltre a un punteggio complessivo. Le categorie sono:

Esperienza (EXP): Si basa sul numero di partenze in gara di un pilota nel corso della sua carriera.

Racecraft (RAC): La capacità del pilota di farsi strada nel gruppo e di finire in una posizione superiore a quella di partenza.

Consapevolezza (AWA): Il minor tempo trascorso nella stanza del commissario aiuterà i piloti in questo senso. Le punizioni del mondo reale influenzeranno il punteggio di questa categoria.

Pace (PAC): Il vantaggio è per coloro che si avvicinano di più ai tempi di qualifica e di gara più veloci. Viene preso in considerazione anche il pilota che batte il proprio compagno di squadra.

Generale (RTG): La combinazione delle quattro valutazioni precedenti. Questa valutazione complessiva aumenterà e diminuirà nel corso della stagione in base alle prestazioni.

Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director di Codemasters, ha dichiarato:

“Ormai una colonna portante dei titoli EA SPORTS, le nostre valutazioni dinamiche dei piloti continuano a suscitare emozioni, ed è fantastico vedere il cameratismo e le battute tra compagni di squadra. Il nostro nuovo gruppo di esperti di F1 lavorerà a stretto contatto con noi per garantire che F1 22 rifletta ciò che accade in pista, e sappiamo che gli aggiornamenti porteranno a un dibattito ancora più acceso nel corso della stagione.”

Le valutazioni complete dei piloti di F1 22 nel gioco per il lancio sono:

Statistiche di partenza PILOTA ESPERIENZA RACECRAFT CONSAPEVOLEZZA PACE GENERALE Max Verstappen 72 98 79 97 94 Lewis Hamilton 93 96 92 93 94 Valtteri Bottas 77 84 93 90 88 Sergio Perez 83 89 85 89 88 Carlos Sainz Jr. 72 89 89 87 87 Lando Norris 64 94 82 92 90 Charles Leclerc 65 94 91 95 92 Daniel Ricciardo 82 88 93 80 83 Pierre Gasly 62 90 79 84 84 Fernando Alonso 98 88 78 89 89 Esteban Ocon 63 90 76 82 83 Sebastian Vettel 91 87 92 83 85 Lance Stroll 65 89 76 77 80 Yuki Tsunoda 55 76 74 83 78 George Russell 64 90 86 93 90 Nicholas Latifi 60 80 76 66 70 Mick Schumacher 56 79 80 79 77 Kevin Magnussen 68 82 84 82 81 Alexander Albon 59 90 76 81 82 Guanyu Zhou 47 80 73 67 70

Qualche giorno fa era stata invece pubblicata la colonna sonora del gioco.