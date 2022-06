AI The Somnium Files NirvanA Initiative: trailer di lancio

Da qualche ora AI The Somnium Files NirvanA Initiative è disponibile, ma al momento solo in Nord America. Il gioco infatti era stato posticipato da noi in Europa all’8 luglio. Spike Chunsoft ha comunque fatto uscire il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia e che mostra i protagonisti Mizuki e Ryuki ed i tanti personaggi che saranno presenti nel nuovo caso, tra cui volti noti come Iris e Ota.

Oltretutto, è disponibile una patch del day-one per tutte le piattaforme. Questa patch è obbligatoria e contiene le seguenti correzioni di bug minori e miglioramenti della stabilità e delle prestazioni del gioco.

Miglioramenti alla stabilità

Miglioramenti del framerate

Aggiustamenti della SE

Aggiustamenti della difficoltà

Aggiustamenti alle animazioni, ai modelli, alla sincronizzazione labiale

Correzioni di bug vari (telecamera, riproduzione SE, collisione, visualizzazione dei personaggi, visualizzazione della mappa, testo)

Questa la sinossi di AI The Somnium Files NirvanA Initiative dal sito ufficiale.

Sei anni fa, fu scoperta la metà destra di un cadavere. La metà sinistra non è mai stata trovata… fino a sei anni dopo, completamente fresca e senza segni di decomposizione. Ora, gli agenti speciali Mizuki e Ryuki, insieme ai loro partner AI Aiba e Tama, hanno il compito di risolvere i bizzarri omicidi seriali Half Body, mentre svelano il misterioso complotto conosciuto solo come Nirvana Initiative…

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.