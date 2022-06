Skull & Bones: nuovo reveal a breve?

Con Skull & Bones eravamo rimasti al leak di fine aprile sul gameplay e ad Ubisoft che diceva di rimare sintonizzati per novità in arrivo. Novità che, stando al noto insider Tom Henderson, potrebbero arrivare a breve.

Secondo le fonti di Henderson infatti, Ubisoft si sta preparando a svelare nuovamente il gioco a tema piratesco nella settimana del 4 luglio. I dettagli su ciò che verrà rivelato sono vaghi, ma Ubisoft dovrebbe andare a confermare la data di uscita per il titolo, rivelare ufficialmente il gameplay e condividere altri dettagli aggiuntivi.

Al momento non è chiaro quale sarà il periodo d’uscita, ma la scorsa settimana in Brasile è stato classificato ufficialmente il gioco per PC, Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series S|X. Sebbene tali valutazioni non confermino una data di uscita esatta, vanno comunque a suggerire che il titolo è prossimo al completamento.

Ricordiamo che lo sviluppo di Skull & Bones da parte di Ubisoft Singapore ha avuto diversi momenti difficili dal suo annuncio all’E3 2017, con numerosi ritardi, problemi nello sviluppo stesso e accuse di cattiva gestione. Passate le difficoltà, oramai il gioco è sulla buona strada, e dal briefing fiscale trimestrale di febbraio, Ubisoft aveva fatto sapere che alcuni dei suoi titoli più attesi, tra cui lo stesso Skull & Bones, usciranno entro aprile 2023.

In attesa di notizie ufficiali in merito, prendete il tutto con le pinze, e vi lasciamo al tweet di Henderson qui sotto.