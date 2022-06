FOBIA St. Dinfna Hotel Recensione: il terrore decadente

FOBIA St. Dinfna Hotel è una interessante produzione horror di origine indie, in particolare proveniente da un talentuoso team di sviluppo brasiliano, Pulsantrix Studios, ed edita dal publisher californiano Maximum Games che si è occupato della traduzione e della distribuzione. La storia si svolge in un misterioso Hotel associato ad attività di tipo paranormale dove si racconta che molte persone siano entrate e siano scomparse nel nulla. Convinto di fare lo scoop del secolo, grazie ad una storia terrorizzante ed intrigante allo stesso tempo, un coraggioso giornalista, Roberto Leite Lopes, decide di indagare, recandosi sul posto. Sarà l’inizio di un viaggio impossibile verso la follia e nei meandri più reconditi dell’orrore psicologico. Tra apparizioni, spettri, demoni, entità soprannaturali, porte che cigolano ed avvenimenti del passato misteriosi ed inquietanti. Siete pronti per morire letteralmente di paura?

FOBIA St. Dinfna Hotel: passato, presente e futuro uniti nel terrore

FOBIA St. Dinfna Hotel non è un gioco per tutti, sia chiaro, si tratta di una di quelle opere senza mezze misure, basate sul terrore puro, che ti entra dentro per cambiarti la vita per sempre. Come hanno fatto Zombi U per Nintendo Wii U nel 2012 o Eternal Darkness: Sanity’s Requiem del 2002 per Nintendo GameCube, e prima di lui Resident Evil per PlayStation e SEGA Saturn nel 1996 o l’indimenticabile Silent Hill per PlayStation del 1999. Proprio questi ultimi due titoli sono tra le ispirazioni dichiarate dagli sviluppatori, che hanno voluto omaggiare il genere con un titolo che, ve lo assicuriamo, merita un posto di tutto rispetto tra le opere horror. Il genere sta vivendo una seconda giovinezza, con l’uscita di titoli interessanti come il recente The Quarry, che trovate in questa pagina. FOBIA: St. Dinfna Hotel non è adatto a tutte le età, ribadisce Pulsantrix Studios, perché contiene scene violente, sanguinarie, gore estremo e in generale contenuti adatti ad un pubblico maturo. Non un semplice horror psicologico, dunque, ma un horror anche carnale, fatto di creature mostruose, viscere, sangue a fiumi e momenti impressionanti. Dirompente come lo è stato a suo tempo al cinema Night of The Living Dead, film di George Romero del 1968, che per la prima volta mostrava scene di gore forti, con zombi terrificanti affamati di carne umana, inquadrata visceralmente in primo piano. L’orrore cinematografico, da allora non è mai più stato lo stesso. Dopo queste premesse prepariamoci ad affrontare l’opera dello sviluppatore brasiliano, FOBIA St. Dinfna Hotel, un titolo che potrebbe entrarci dentro ed insinuarsi profondamente nelle nostre menti. Lo spazio occupato dal gioco nell’inossidabile disco rigido della nostra fidata PlayStation 4 non è tantissimo, per la gioia di chi colleziona titoli in digitale, e dopo aver scaricato 3,3 GB siamo finalmente pronti ad entrare nel misterioso Santa Dinfra Hotel. Il problema però non è entrarci, ma sopravvivere ed uscirne e, vi assicuriamo non sarà affatto una cosa facile! La trama di fondo è davvero affascinante, e racconta la storia di un misterioso hotel in decadenza che, secondo molte insistenti voci locali, sarebbe un vero e proprio luogo maledetto. dove le persone entrano e scompaiono nel nulla, e dove le attività paranormali la fanno da padrone assolute. L’hotel si trova nella remota regione di Treze Tilias, luogo realmente esistente in Brazile, dove il coraggioso giornalista protagonista del gioco, Roberto Leite Lopes decide di andare, per indagare e scrivere un articolo sensazionale, anche su consiglio di una sua amica, Stephanie. Nella location dello stato federale brasiliano di Santa Catarinas il nostro eroe troverà ben di più che qualche porta scricchiolante e dicerie di paese, perché al Santa Dinfra Hotel il terrore è reale, tangibile, distruttivo e rischia di farci impazzire.

L’oggetto cruciale che cambierà tutto è una speciale fotocamera capace di distinguere tra diverse realtà temporali parallele, in cui passato, presente e futuro si mescolano come in una cosa sola, similmente a quello che succedeva nel già citato Eternal Darkness. Roberto si trova improvvisamente all’interno di esperienze extra temporali, viaggiando di continuo tra mondi paralleli, i cui tasselli, uniti, porteranno a scoprire brandelli di una verità inconfessabile. Tra ricerca di indizi, risoluzione di puzzle ambientali e combattimento contro creature demoniache in prima persona, il livello di stress del giocatore sarà sempre più alto, e la sanità mentale sempre più bassa. Un’opera horror pura, senza mezze misure, intrigante e davvero efficace. Ma non solo, il giornalista Roberto viene anche coinvolto da una misteriosa setta del Sentiero Sacro, dotata allo stesso tempo di magia oscura e di tecnologie futuristiche, in una bizzarra commistione tra religione nera e scienza malvagia, il cui culto prevede sacrifici umani e misteriosi esperimenti, che evocano le anime dei defunti, e i demoni del passato, generando terrorizzanti apparizioni che vagano minacciose tra le stanze e i corridoi dell’albergo infestato. Decisamente forti come premesse, lo dobbiamo ammettere.

Un rilassante soggiorno da incubo nel Santa Dinfra Hotel, terrificante orgoglio nazionale del Brasile

Fobia St. Dinfna Hotel è un titolo complesso ma allo stesso tempo lineare, intricato ma allo stesso tempo semplice, una volta che si riesce ad entrare nella sua folle logica. Un giornalista, una fotocamera con speciali poteri e diverse location temporali che legano passato presente e futuro in una unica dimensione in cui bisogna indagare e trovare indizi. La componente che funziona meglio del titolo non è però il gameplay, che risulta classico e fin troppo tradizionale nelle azioni da compiere, ma soprattutto l’ambientazione del Santa Dinfra Hotel è incredibilmente efficace, anche perché una delle location tipiche del terrore, pensiamo al Bates Motel di Norman Bates nel film Psycho di Alfred Hitchcock del 1960, ma anche all’immortale Overloock Hotel del romanzo di Stephen King intitolato Shining del 1977, diventato poi un film cult diretto da Stanley Kubrick tre anni dopo. Ma anche, senza andare così indietro nel tempo, alla recente American Horror Story: Hotel, quinta stagione dell’eccezionale serie TV ideata da Ryan Murphy e Brad Falchuk, andata in onda nel 2015, che aveva come fulcro lo spaventoso ed infestatissimo Hotel Cortez, che tra spettri, vampiri e presenze demoniache assortite è praticamente un eterno sold out del terrore. Del resto anche il Grand Hotel di Silent Hill: Homecoming è allo stesso modo un posto terrorizzante, anche nel mondo videoludico, chiudendo il cerchio. Lo sviluppatore Pulsatrix Studios ha creato quindi un’opera coerente con le basi concettuali dell’horror classico, ma allo stesso tempo un personaggio credibile come il giornalista Roberto Leite Lopes che, una volta entrato nell’Hotel è costretto ad indagare non più solo per scoprire la terrificante verità nascoste nei muri del fatiscente Hotel, ma ormai principalmente per sopravvivere. Avendo come strumento di indagine personale una speciale macchina fotografica capace di fargli vedere realtà nascoste. Misteri incredibili da svelare, mentre si è rapiti dal terrore più forte. L’oscura stanza 160 che nasconde dei segreti inconfessabili, un misterioso avvenimento del passato che tormenta i giorni del presente. Che cosa è davvero successo nel 2009? Storie sepolte, porte cigolanti, urla sommesse nel buio, presenze impalpabili nelle camere apparentemente vuote. Corridoi inizialmente normali che si trasformano in percorsi di terrore puro, infernali e senza scampo. Il tutto visto in una terrorizzante prima persona decisamente efficace. Impronte umane sulla carta da parati a righe, forse un sopravvissuto, ma le impronte vanno verso l’alto, potrebbe essere qualcosa di non più umano… Tra viaggio paranormale, esplorazione, investigazione e combattimenti contro creature dell’altro mondo, letteralmente, sarà difficile mantenere i nervi saldi. Il gameplay è solido e si divide molto equamente tra esplorazione, ragionamento e combattimenti, oltre ad avere una trama parecchio intrigante che diventa più chiara tassello dopo tassello.

Tecnicamente Fobia St. Dinfna Hotel è ben realizzato, con ambienti graficamente molto impressionanti, dotati di texture dai colori caldi e claustrofobici. L’unico piccolo difetto che abbiamo potuto notare è la gestione a volte incerta della telecamera, che in alcuni punti non è ottimizzata al meglio, ma nulla che vada ad inficiare sulla qualità finale del gioco, sia chiaro. Il titolo è dotato anche di una certa linearità di base fin troppo accentuata per un’opera che si basa sulla sovrapposizione di diverse linee temporali intersecate tra loro. Le creature che si incontrano durante l’avventura sono spesso spaventose, e si immergono bene nell’immaginario horror più tradizionale, con buoni modelli poligonali. La colonna sonora è funzionale al gameplay, con melodie ed effetti sonori onesti che fanno il loro lavoro ma che non osano più del dovuto, nessuna musica vi resterà impressa in particolare. Il titolo è doppiato in un buon inglese e solo sottotitolato in italiano, si tratta di una produzione indie, lo sappiamo, ma essendo un gioco d’atmosfera, anche narrato in prima persona, sullo stile Hard Boiled dei vecchi telefilm investigativi della serie Mike Hammer, con un doppiaggio italiano avrebbe guadagnato senz’altro dei punti in più. Il titolo comunque risulta molto immersivo, appassionante, ricco di colpi di scena e puzzle da risolvere, con una buona trama ed una realizzazione tecnica molto convincente. Districarsi tra passato, presente e futuro sarà davvero impegnativo per il giocatore, che si perderà nelle folli geometrie del Santa Dinfra Hotel. Un luogo che pare vivere di vita propria, malvagio e sinistro come pochi. L’inizio dell’opera come semplice Detective Story si trasformerà presto in un viaggio da incubo, forse, senza ritorno. Trovate il sito del talentuoso sviluppatore brasiliano in questa pagina. Il titolo sarà disponibile dal 28 giugno 2022 su console PlayStation 4, la versione da noi testata, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e su Personal Computer tramite piattaforma Steam, che trovate qui. Su PC è anche disponibile una esaustiva demo, nel caso vogliate provare il gioco prima di acquistarlo. Lo sviluppatore brasiliano Pulsantrix Studios e il publisher californiano Maximum Games si sono messi in testa di realizzare il titolo più terrorizzante di sempre, e, a quanto pare, ci sono andati dannatamente vicini. Se lo giocherete di notte, con le candele accese, entrerete in incubo senza fine. In certi luoghi oscuri è facile entrare, ma impossibile uscire.

Piattaforme: PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC

Sviluppatore: Pulsantrix Studios

Publisher: Maximum Games

Appuntamento quindi per il 28 giugno per il Day One di questo appassionante Survival Horror brasiliano, capace di tenerci incollati alla sedia con le sue atmosfere sinistre, terrorizzanti e claustrofobiche. Il team di sviluppo Pulsantrix Studios ha fatto decisamente un buon lavoro, confezionando un titolo solido, ben realizzato che quasi non pare nemmeno un indie per la grande cura riposta. Chi ama i Survival Horror classici, come i vecchi Silent Hill del passato, o la saga di Resident Evil, dovrebbe decisamente dardi un’occhiata. Fobia St. Dinfra Hotel porta un brivido raggelante in questa caldissima e soffocante estate.