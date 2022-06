Halo The Master Chief Collection: 343 Industries potrebbe aggiungere le microtransazioni

Halo Infinite è al centro dell’attenzione di 343 Industries e, di conseguenza, Halo: The Master Chief Collection è stato messo in disparte. Il gioco continua a ricevere aggiornamenti di contenuti qua e là, ma il suo modello stagionale è giunto al termine e i futuri aggiornamenti arriveranno a un ritmo intermittente e non per molto tempo.

Oltre a questo, sembra che 343 Industries stia cercando di apportare altre modifiche significative al gioco. Ad esempio, in un recente aggiornamento della community pubblicato sul sito web di Halo Waypoint, lo sviluppatore ha rivelato che sta prendendo in considerazione l’aggiunta di microtransazioni al gioco per dare ai giocatori la possibilità di acquistare Spartan Points, che vengono utilizzati per gli oggetti di personalizzazione, utilizzando denaro reale.

Ecco cosa ha detto lo sviluppatore:

Per i giocatori che sono nuovi alla MCC, o che non hanno dedicato molto tempo a sbloccare gli oggetti durante gli aggiornamenti stagionali, o semplicemente per i completisti che cercano di ottenere gli ultimi oggetti mancanti, stiamo esplorando internamente una potenziale nuova funzionalità per il futuro sotto forma di Spartan Points acquistabili. È opportuno sottolineare che siamo soddisfatti dell’attuale sistema di guadagno dei punti Spartan da parte dei giocatori, che consiste nel completare le sfide e salire di livello attraverso il gioco”, ha scritto 343. Si tratterebbe di un’alternativa facoltativa e aggiuntiva per i giocatori che potrebbero trovare la vastità dei contenuti una quantità di tempo di gioco intimidatoria e desiderano avanzare (o saltare) il grinding, o magari desiderano accaparrarsi oggetti specifici che desiderano (tutti abbiamo i nostri preferiti!)”. Nell’interesse della trasparenza nei confronti della nostra comunità dedicata e appassionata, abbiamo voluto informarvi in anticipo di questa esplorazione e assicurarvi che gli Spartan Points acquistabili saranno una caratteristica aggiuntiva. Avremo maggiori informazioni da condividere in futuro”.

343 Industries ha sottolineato che se la funzione verrà aggiunta, sarà un risparmio di tempo per coloro che desiderano questa opzione e sarà puramente additiva, il che significa che tutto continuerà a essere guadagnato attraverso il gioco come avviene ora.

In ogni caso, sembra che 343 Industries sarà pronta a condividere dettagli concreti sulla questione il prima possibile, quindi rimanete sintonizzati per questi dettagli.

Halo: The Master Chief Collection è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.