Sony presenta le cuffie e i monitor da gaming INZONE

Questa sera, Sony ha tenuto uno Showcase per presentare al pubblico il prossimo set di cuffie da gaming, nonché due esclusive versioni di monitor, entrambi facenti parte dell’ultima proposta commerciale di periferiche da gaming, raggruppate sotto un unico e nuovissimo brand: INZONE.

Durante la presentazione, più nello specifico, abbiamo potuto osservare il Gaming Headset targato INZONE (il cui annuncio è stato anticipato da un leak), costituito da tre modelli differenti di cuffie, ideali per il gaming, tanto da PC quanto da PlayStation 5: si tratta delle INZONE H9, INZONE H7 e INZONE H3. In generale, questi tre nuovi modelli sono accumunati da delle specifiche tecniche piuttosto innovative per Sony. Innanzitutto, tutte e tre le versioni potranno contare su una qualità di audio a 360 gradi, che garantirà ai giocatori un vantaggio competitivo non indifferente in termini di sessioni multiplayer.

Gli utilizzatori delle cuffie INZONE, infatti, potranno percepire persino i passi degli avversari, grazie alle più nuove tecnologie audio con cui sono state progettate suddette cuffie, le quali permetteranno ai giocatori di sentire anche il più impercettibile rumore generato dai propri nemici in-game, così da facilitarne l’individuazione della precisa posizione sul campo da battaglia. Durante lo Showcase, Sony ha posto l’enfasi sulla qualità dell’immersione di gioco, sottolineando che il prodotto garantirà una percezione dell’audio in 3D senza eguali, in modo da comprendere da quali direzioni provengono i rumori, così come una precisa accuratezza nella resa delle distanze del suono.

L’azienda si è soffermata anche sulla qualità del rivestimento, realizzato con una pregiata tipologia di pelle morbida, già implementata nelle sue precedenti cuffie WH-1000XM5. Ma non è finita qui, perché non mancheranno le feature amate da tutta la community di giocatori in multiplayer, come l’Ambient Sound Mode (che renderà il giocatore cosciente del contesto ambientale che lo circonda, permettendogli di udire eventuali campanelli, telefonate o voci di famigliari e amici) e la Clear Voice Chat, opzione resa possibile grazie alla sofisticata asta del microfono, la cui direzione modificabile renderà possibile una pulizia vocale non indifferente.

Parlando, invece, di autonomia, i modelli INZONE H9 e H7 saranno utilizzabili per oltre 30 ore di gioco. Nello specifico, INZONE H9 non si scaricherà prima delle 32 ore, mentre il modello INZONE H7 durerà per almeno 40 ore. La differenza nell’autonomia si rifà soprattutto alla presenza dei led nel primo modello citato, motivo per cui durano leggermente di meno. Il modello INZONE H3, invece, non sarà wireless. La regolazione delle impostazioni audio su PC, infine, potrà avvenire con l’ausilio dell’applicazione “360 Spatial Sound Personalizer“. In calce alla notizia, ritroverete il riassunto delle specifiche tecniche di tutti e tre i modelli presentati, con relativo prezzo di vendita.

Passando, ora, ai modelli di monitor, Sony, in occasione del suo Showcase, ha presentato INZONE M9 e INZONE M3. I due display (entrambi da 27 pollici) facenti parte della nuova serie di prodotti INZONE, si differenziano tra di loro per Hz garantiti. Il modello M9 è stato prodotto per garantire una qualità in 4K a 144Hz, mentre quello M3 permetterà una riproduzione a schermo in Full HD a 240Hz. Questi due prodotti, secondo l’azienda, saranno l’ideale per i possessori di PlayStation 5, in quanto l’hardware sarà in grado di riconoscere automaticamente il monitor da gaming di Sony e selezionerà in autonomia l’opzione migliore di risoluzione in accordo con il display in uso.

Tramite l’ottimizzazione dell’HDR e del livello di mappatura dei toni cromatici, al giocatore sarà concesso di godersi un incremento significativo dei dettagli e dei colori a schermo, soprattutto in occasione di scene ad alto contrasto cromatico. Quest’ultimo verrà modificato automaticamente dai monitor INZONE a seconda della modalità d’utilizzo del possessore, ovvero a seconda che questi stia giocando ad un videogioco o che stia usufruendo della modalità cinema (disponibile anche tramite le app di streaming presenti su PlayStation 5).

Altra grande feature che caratterizzerà i due monitor INZONE, riguarda il Gaming Assist, costituito da tutta una serie di opzioni relative:

all’ottimizzazione dell’immagine a schermo per gli sparatutto in prima persona: la luminosità e il contrasto verranno regolati per garantire una maggior chiarezza;

all’esposizione delle ombre e dei nemici posizionati in zone buie;

al miglioramento della velocità e dell’accuratezza del mirino in fase di shooting;

al calcolo delle ore di gioco effettuate;

al counter dei frame per secondo, che potranno essere visualizzati a schermo.

I monitor disporranno, infine, di un supporto treppiede a profondità ridotta e regolabile, in modo da rendere più facile la creazione di maggior spazio sulla scrivania per eventuali tastiere, tappetini e mouse da gaming. Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo dei monitor con PC da gaming, l’INZONE HUB, un’applicazione apposita, permetterà di assestare le impostazioni dello schermo.

Questo è quanto è stato annunciato durante lo Showcase di Sony di questa sera. Il set di cuffie INZONE verrà messo in vendita a partire dal mese prossimo, ovvero durante luglio. I prezzi delle H9, H7 e H3 è, rispettivamente, di €300, €250 e €100. Per quanto concerne i monitor, invece, il modello INZONE M9 potrà essere acquistato a partire da autunno 2022 ad un prezzo di €1099, mentre il modello M3 sarà disponibile entro la fine dell’anno corrente (il prezzo è ancora da definire).