PlayStation Plus: un leaker rivela i titoli di luglio, c’è Crash Bandicoot 4!

I giochi PlayStation Plus Essential gratuiti di luglio 2022 sono stati rivelati dal solito leaker, l’utente di Dealabs billbil-kun, che ha fatto trapelare accuratamente le formazioni PS Plus quasi ogni mese da settembre 2021, ha rivelato quelli che afferma essere i nuovi titoli in arrivo sul servizio a luglio.

Secondo quanto riferito, il nuovo lotto di giochi include tre titoli in tutto. Crash Bandicoot 4: It’s About Time e Arcadegeddon saranno disponibili sia su PS4 che PS5, mentre The Dark Pictures: Man of Medan è disponibile solo su PS4. PlayStation Plus Essential è il nuovo nome del servizio di abbonamento PS Plus che permette l’accesso ad alcuni giochi gratuiti ogni mese. I giocatori possono continuare a giocare a questi giochi anche dopo che non sono più disponibili per la richiesta alla fine del periodo mensile, purché continuino ad abbonarsi ad Essential o un livello superiore. Una volta terminato l’abbonamento, non potranno più giocare a questi titoli fino a quando non si abboneranno nuovamente. Di seguito una panoramica dei nuovi titoli in arrivo su PS Plus:

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Parti teper un’avventura oltre i confini del tempo in compagnia dei vostri marsupiali preferiti. Neo Cortex e N. Tropy sono tornati e questa volta non hanno preso di mira solo questo universo, ma l’intero multiverso. Crash e Coco dovranno rimettere al loro posto le quattro maschere quantiche e piegare le leggi della realtà per salvare gli universi.

Arcadegeddon

Gilly, il proprietario di una sala giochi locale, sta cercando di salvare la sua attività da una mega corporazione senza volto. Per farlo, prende tutti i migliori giochi arcade e li collega per creare un super gioco.

The Dark Pictures: Man of Medan

In Man of Medan, cinque amici partono per una vacanza in barca, quando un evento molto sinistro li sorprende.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.