Demon Slayer The Hinokami Chronicles: ecco il trailer di Tengen Uzui

Demon Slayer è un franchise che non ha bisogno di presentazioni di sorta, i suoi prodotti sia videoludici che editoriali sono una garanzia di successo; per quanto riguarda The Hinokami Chronicles, l’ editore Aniplex e lo sviluppatore CyberConnect2 hanno rilasciato il trailer di debutto e gli screenshot del contenuto scaricabile “Tengen Uzui Character Pack” ( in fondo all’articolo troverete la gallery con gli screenshot e vi lasciamo il trailer qui ).

Il breve filmato mostra come, anche questa volta, le grafiche siano estremamente fedeli al prodotto originale e mostrano, inoltre, dei sitemi di combattimento sempre coinvolgenti volti a rendere l’esperienza di gioco davvero intensa.Tengen Uzui Character Pack uscirà a luglio in Giappone, mentre The Hinokami Chronicles è già disponibile per PlayStation 5 , Xbox Series , PlayStation 4 , Xbox One , Switch e PC tramite Steam. Nel frattempo, lo sapevate che si potrebbe tenere a breve un Nintendo Direct (Mini) dedicato solo ed esclusivamente ai titoli terze parti in arrivo su Nintendo Switch?