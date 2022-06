Marvel’s Avengers: in arrivo The Mighty Thor

All’inizio di quest’anno era stato annunciata l’aggiunta di The Mighty Thor, alias Jane Foster, come eroe giocabile all’interno di Marvel’s Avengers.Crystal Dynamics ha confermato la notizia, annunciando l’arrivo del suddetto personaggio domani, 28 giugno.

Nonostante l’imminente arrivo non è stato rilasciato alcun gameplay trailer che permettesse di dare uno sguardo alle dinamiche di gioco, tuttavia lo studio sviluppatore di giochi ha confermato un’evento streaming di War Table alle 9:00 PT, che sarà incentrato sul nuovo eroe; dunque probabilmente potremo vedere molto di più su questo personaggio in arrivo.

Il gioco è disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC e Stadia e vi lasciamo il tweet di conferma in fondo a questo articolo. Nel frattempo, lo sapevate che Hideo Kojima sta lavorando a un nuovo progetto simile a The Boys?