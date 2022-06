Valkyrie Elysium classificato negli Stati Uniti

Dopo la classificazione in Sud Corea ed in Brasile, Valkyrie Elysium la riceve anche negli Stati Uniti ad opera dell’ Entertainment Software Ratings Board (ESRB). L’ente ha dato al titolo una ” T”, Teen, a causa del contenuto violento e del linguaggio forte, la descrizione inoltre fornisce una serie di dettagli in più piuttosto interessanti.

I sopra citati dettagli potrebbero fornire qualche informazione in più sul personaggio mostrato nel trailer di lancio( che vi lasciamo in fondo a questo articolo); pare infatti confermato che il protagonista oltre ad attraversare il mondo per combattere mostri e reclutare Einherjar per la sua causa, si ritroverà a dover combattere anche”compagnie valchirie” e “personaggi boss”. Inoltre, tra le armi utilizzabili, oltre alla spade ci sarà la possibilità di utilizzare delle lance ( come mostrato in un gameplay trailer dove un personaggio viene letteralmente trafitto da una lancia).

In conclusione, valutando la celerità con cui si stanno susseguendo le varie valutazioni, è facile ipotizzare che Square Enix annunci una data di uscita in un futuro non troppo lontano. Il titolo uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC e non ci resta che aspettare ulteriori annunci da parte della casa sviluppatrice.